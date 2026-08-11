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Советы

Гороскоп на 11 августа: день завершений и осторожности

Гороскоп на 11 августа, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 08:10 Фото: pixabay
Зарубежные астрологи составили рекомендации и прогноз для каждого знака зодиака на 11 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Во вторник стоит немного замедлиться и прислушаться к себе. Как пишет Astrology Indigo, убывающая Луна подсказывает, что сейчас лучше завершать начатое и освобождать пространство для нового.

"Не стоит торопиться с решениями и обещаниями, особенно если ситуация кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой. 29-й лунный день призывает сохранять ясность ума и внимательность", – говорится в публикации астрологов.

Луна во Льве добавляет тепла, щедрости и желания делиться любовью с окружающими.

"Важно также уделить внимание себе и своим потребностям", – советуют они.

Овен

Не позволяйте критике провоцировать вас на конфликт. Амбиции могут стать хорошим ориентиром, если не дают эмоциям взять верх. Прислушивайтесь к интуиции, но не переоценивайте свои первые впечатления. Скромность и спокойствие помогут принять верное решение.

Телец

День располагает к спокойствию, заботе о себе и близких. Доверие поможет сделать правильный выбор и сохранить внутреннее равновесие. Хороший момент, чтобы приготовить что-нибудь вкусное для себя или родных и насладиться простыми радостями.

Близнецы

Откажитесь от лишней суеты и сосредоточьтесь на действительно важном. Следите за своим физическим и эмоциональным состоянием. Небольшая прогулка, отдых и внимание к себе помогут восстановить силы. Используйте свою коммуникабельность, чтобы объединять людей, а не создавать лишние противоречия.

Рак

Доверьтесь интуиции, но сохраняйте осторожность. Вам может потребоваться смелость, чтобы встретиться с препятствием лицом к лицу. Не бойтесь двигаться вперед, даже если ситуация вызывает тревогу. Легкость, юмор и общение с близкими помогут справиться с напряжением.

Лев

День предлагает немного снизить темп и обратить внимание на внутреннее состояние. Может ощущаться нехватка мотивации или энергии, поэтому не стоит заставлять себя работать на пределе. Используйте творческую энергию Луны во Льве и направьте ее на то, что действительно вдохновляет. Маленькие уверенные шаги принесут больше пользы, чем попытка добиться всего сразу.

Дева

Сегодня лучше не брать на себя слишком много. Низкий уровень энергии требует более бережного отношения к себе. Неудачу стоит воспринимать как возможность чему-то научиться, а не как повод для самокритики. Позвольте себе проявить уверенность и показать свои сильные стороны.

Весы

День может принести прощание с чем-то привычным, и это способно вызвать смешанные чувства. Не торопитесь с выводами и решениями. Дайте себе время принять перемены. Спокойствие, чувство меры и внимательность к словам помогут пройти этот период мягче.

Скорпион

Прислушивайтесь к тихим сигналам интуиции. Сегодня важно разобраться в том, что остается скрытым, и постепенно привести ситуацию в порядок. Не позволяйте упрямству мешать новым возможностям. Действуйте последовательно и убедитесь, что каждый следующий шаг ведет вас в правильном направлении.

Стрелец

Не позволяйте тревоге управлять вашими решениями. День может принести неожиданные открытия и встречи, которые помогут узнать что-то новое. Будьте открыты миру, но не забывайте об осторожности. Щедрость и искренность принесут пользу, если будут сочетаться с благоразумием.

Козерог

Сохраняйте осторожность и не торопитесь. Тревога может заставить вас сомневаться, но стоит разобраться, что именно ее вызывает. Не бойтесь признавать свои ошибки и отказываться от стремления всегда быть правым. Творческий подход и небольшая смелость помогут получить неожиданный положительный результат.

Рыбы

Не позволяйте меланхолии влиять на ваши решения. В этот день легко неправильно истолковать слова, взгляды и поступки других людей, поэтому лучше не делать поспешных выводов. Если эмоции становятся слишком сильными, остановитесь и дайте ситуации время проясниться. Забота о себе и спокойный темп помогут вернуть внутреннее равновесие.

Также стало известно, что грозная установка "не плакать" и "сдерживать слезы" может негативно сказаться на способности справляться со стрессом.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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