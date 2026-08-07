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Советы

Почему полезно плакать для здоровья

женщина, плач, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 09:41 Фото: pexels
Грозная установка родителей в детстве "не плакать" и "сдерживать слезы" в будущем, как оказалось, может негативно сказаться на способности человека справляться со стрессом, сообщает Zakon.kz.

По словам клинического психолога Марианны Абравитовой, слезы являются естественным защитным механизмом нервной системы. Так, во время сильных эмоциональных переживаний они помогают быстрее снять внутреннее напряжение, уменьшить чувство боли, страха и эмоциональной перегрузки.

Однако некоторые люди по-прежнему считают проявление слез признаком слабости и стараются подавлять эмоции.

"Из-за этого им сложнее справляться со стрессом и быстрее адаптироваться к тяжелым жизненным ситуациям. Нередко такая модель поведения формируется еще в детстве, если в семье плач считался недопустимым. В результате человек вырастает эмоционально закрытым", – пояснила психолог в разговоре с изданием RT.

Абравитова также уточнила, что появление первых слез часто сопровождается изменением дыхания. Таким образом, организм словно подает сигнал о необходимости выплеснуть накопившиеся эмоции.

Ранее основатель клиники доказательной психиатрии, неврологии и психотерапии Benedict Марат Агинян и психолог Владмира Симуран рассказали о том, как стресс, эмоции и желание получить социальное признание влияют на невозможность человека удержать чужие секреты.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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