Как сохранить брак на долгие годы: три совета от супругов с большим семейным стажем

Чтобы прожить вместе десятки лет без громких скандалов и разводов, достаточно соблюдать три простых психологических правила, сообщает Zakon.kz.

Люди, которым удалось прожить вместе много лет, рассказали, какие привычки помогли им сохранить отношения и избежать серьезных проблем. Своими советами для молодых пар они поделились с HuffPost.

Не спешите обвинять партнера

Американская писательница Наоми Алдорт считает, что полностью избежать конфликтов в семейной жизни невозможно. Однако, по ее мнению, гораздо важнее то, как супруги ведут себя в момент ссоры.

Если поступок партнера вызывает раздражение или обиду, Алдорт советует сначала предположить, что он действовал из лучших побуждений, и только после этого выяснять отношения.

"Важно давать своему любимому человеку шанс", – заявила писательница.

Такой подход, по ее мнению, помогает не превращать каждую неприятную ситуацию в серьезный скандал.

Иногда лучше не отвечать

Писатель и автор книги о воспитании внуков Перри Соломон назвал еще один важный навык для крепкого брака – умение действительно слушать друг друга.

По его словам, недостаточно просто услышать слова партнера, важно постараться понять, что именно он пытается донести.

"Не обязательно отвечать. Ваши действия зачастую будут иметь намного больше значения, чем слова", – подчеркнул Соломон.

Иными словами, иногда внимательное отношение и последующие поступки оказываются гораздо важнее длинных разговоров.

Не растворяйтесь друг в друге

Писательница Джой Фокс обратила внимание на другую распространенную проблему – когда супруги постепенно теряют собственную жизнь.

Она считает, что даже в крепком браке важно сохранять индивидуальность. Партнерам стоит находить общие увлечения, но при этом оставлять время для личных интересов.

"Найдите способы получать удовольствие от занятий, которые нравятся вам обоим, и оставьте время на то, чтобы отдельно заниматься вещами, которые нравятся именно вам", – заключила Фокс.

Таким образом, секрет долгого брака сводится к трем простым принципам: не спешить видеть в партнере врага, уметь по-настоящему слушать и не забывать о собственной жизни.

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