Названы две причины развода после долгого брака
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Супружеские пары, прожившие вместе много лет, как правило, не разводятся внезапно – проблемы в отношениях копятся годами, сообщает Zakon.kz.
Об этом заявила эксперт по отношениям Миг Беннетт в беседе с изданием Metro.
По ее словам, одной из главных причин разрыва становится постепенное пренебрежение отношениями. Все часто начинается с внешнего стресса: супруги перестают делиться друг с другом, теряют эмоциональную связь, и в какой-то момент другие аспекты жизни – вроде собаки или спортзала – становятся важнее партнера.
Вторая, наиболее разрушительная причина – отказ слушать друг друга. По наблюдению Беннетт, партнеры в таких парах стремятся отстоять свою точку зрения любой ценой, не прислушиваются к чувствам другого и постоянно критикуют.
"Я часто говорю таким людям: вам придется выбрать – быть правым или быть в браке", – подчеркнула эксперт.
А ранее психологи рассказали, какие фразы не стоит говорить во время ссоры.
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