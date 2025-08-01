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Названы две причины развода после долгого брака

Развод, брак, расторжение брака, бракоразводный процесс, алименты, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 07:10 Фото: freepik
Супружеские пары, прожившие вместе много лет, как правило, не разводятся внезапно – проблемы в отношениях копятся годами, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила эксперт по отношениям Миг Беннетт в беседе с изданием Metro.

По ее словам, одной из главных причин разрыва становится постепенное пренебрежение отношениями. Все часто начинается с внешнего стресса: супруги перестают делиться друг с другом, теряют эмоциональную связь, и в какой-то момент другие аспекты жизни – вроде собаки или спортзала – становятся важнее партнера.

Вторая, наиболее разрушительная причина – отказ слушать друг друга. По наблюдению Беннетт, партнеры в таких парах стремятся отстоять свою точку зрения любой ценой, не прислушиваются к чувствам другого и постоянно критикуют.


"Я часто говорю таким людям: вам придется выбрать – быть правым или быть в браке", – подчеркнула эксперт.

А ранее психологи рассказали, какие фразы не стоит говорить во время ссоры. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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