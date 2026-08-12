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Советы

Три знака зодиака скоро ощутят то, чего давно не испытывали

Петух, птица, человек, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 08:32 Фото: magnific
12 августа 2026 года три знака зодиака обретут прекрасное чувство надежды, которого им давно не хватало. И это произойдет как нельзя кстати, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, когда Меркурий в Льве образует тригон с Нептуном в Овне в среду, некоторые знаки оставят негативные эмоции позади.

Овен

Все дело в вашей спонтанной реакции на что-либо. Если вы доверитесь ей и позволите всему произойти, вы увидите, что все это ведет к очень многообещающим результатам. Не стоит слишком много думать или позволять сомнениям овладеть вами. 12 августа вы уже не сможете отрицать происходящее. Наконец-то вы почувствуете уверенность в будущем, потому что ничто не помешает вам испытывать это чувство.

Скорпион

В этот день никакая негативная энергия не сломит ваш настрой. Вы ждали прилива позитива. Вот как проявляется сила тригона Меркурия и Нептуна. Он входит в вашу жизнь с надеждой и быстро преображает ваш мир. Внезапно будущее кажется полным возможностей, которых еще вчера не существовало.

Водолей

Сегодня для вас не просто хороший день. Это день, который показывает, что ваше будущее светлое. Этот день наполняет вас надеждой, и от нее не стоит отказываться. Это во многом связано с творчеством и искусством. Вы чувствуете вдохновение, поэтому воспользуйтесь этой энергией по максимуму и начните творить.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые обретут "суперсилу" совсем скоро.

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Аксинья Титова
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