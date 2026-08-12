Астрологи назвали знаки зодиака, которые обретут "суперсилу" совсем скоро

12 августа 2026 года удача будет сопутствовать трем знакам зодиака. Когда Венера образует тригон с Ураном, они осознают, насколько важна и волшебна вера в себя, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, вот кому сегодня особенно повезет:

Лев

Вы считаете себя счастливчиком, и, учитывая, сколько небесных тел сейчас находится в вашем знаке, вы в последнее время чувствуете себя очень удачливым. В среду, когда Венера образует тригон с Ураном, ваша удача начнет обретать волшебные масштабы. Другими словами, почти все, чего вы хотите, сбудется. Этот особый транзит раскрывает ваши уникальные стороны.

Весы

Удача, которая к вам приходит, связана с тем, как вы относитесь к себе. Вы знаете, что справитесь со всем, если ваша самооценка будет высокой. В этот день, когда Венера в вашем знаке образует тригон с Ураном, вы уверены в себе как никогда. Сейчас вы в своей стихии, и это видно. Сейчас вы счастливый и удачливый человек.

Рыбы

Есть очень веская причина, почему этот день заставляет вас чувствовать себя такими счастливыми. Когда в среду Венера образует тригон с Ураном, это приносит вам мощный заряд вдохновения. Активируется та часть вас, которая генерирует бесконечно увлекательные идеи, и вы чувствуете, что нет предела вашим возможностям. Прямо сейчас возможно все.

Ранее были названы знаки зодиака, которые вот-вот поймают удачу за хвост.