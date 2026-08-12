Незрячий мужчина дал всем совет перед солнечным затмением 12 августа

Британец Питер Смит, лишившийся зрения после наблюдения за солнечным затмением в 1999 году, призвал людей не смотреть на Солнце без специальной защиты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, его предупреждение предшествует солнечному затмению, которое пройдет в среду, 12 августа.

27 лет назад Смит наблюдал за затмением, используя одолженную маску сварщика. Он думал, что она защитит глаза от солнечного излучения, но на следующее утро мужчина ощутил мерцание перед глазами и головную боль. Врачи обнаружили у него повреждение сетчатки обоих глаз.

По словам Смита, последствия травмы ощущаются до сих пор. При сильной усталости у него иногда появляется мерцающая точка в поле зрения.

"Убедитесь, что у вас есть подходящая защита и фильтры", – призвал он, подчеркнув, что повреждения глаз от солнечного света не заживают.

Оптометрист Сара Фаррант из медицинского центра Сомерсета также предупредила, что наблюдение за затмением без защиты может привести к поражению сетчатки и макулы – области глаза, отвечающей за центральное зрение. Даже если Солнце во время частичного затмения кажется менее ярким, его излучение все равно способно нанести серьезный вред.

Специалисты рекомендуют наблюдать за Солнцем только через специальные сертифицированные очки для затмений, соответствующие стандарту ISO 12312-2, либо использовать непрямые способы наблюдения. Смотреть на Солнце через обычные солнцезащитные очки, незащищенную камеру, бинокль или телескоп опасно. Вместо этого можно применить косвенные способы – например, наблюдение с помощью кухонного дуршлага.

Для этого нужно встать спиной к Солнцу и держать дуршлаг так, чтобы солнечный свет проходил через его отверстия и падал на землю.

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