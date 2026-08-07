Европа в страхе из-за предстоящего 12 августа солнечного затмения: почему и чего ждать Казахстану

Солнечное затмение, которое будет 12 августа 2026 года, впервые за долгие годы пройдет через материковую Европу. И в Евросоюзе настраиваются на то, что оно окажет серьезное влияние на солнечную электрогенерацию в ЕС, сообщает Zakon.kz.

Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе заявила, что они активно готовятся нивелировать влияние события.

"Солнечное затмение 12 августа серьезно повлияет на электрогенерацию в ЕС. Поэтому в рамках координационной сети операторов электросетей ЕС (ENTSO-E) создана специальная группа, которая занимается подготовкой к этому, в пятницу состоится специальная встреча, на которой будут рассмотрены возможные сценарии затмения", – приводит ТАСС ее слова.

Итконен добавила, что затмение произойдет ближе к вечеру, и это позволяет надеяться, что его последствия не будут гигантскими.

Еврокомиссия рассматривает "весь комплекс факторов, влияющих на энергетическую стабильность ЕС", и на основании этой работы она в настоящий момент "не видит рисков для энергоснабжения ЕС", несмотря на погодные явления, включая жару, засуху и обмеление рек, которое, в частности, привело к отключению нескольких электростанций в ЕС.

Солнечное затмение, которое начнется 12 августа в 18:35 мск (17:35 по центральноевропейскому времени), приведет к синхронному резкому падению электрогенерации не только крупных солнечных электростанций ЕС, но и распределенных по всей системе частных солнечных панелей, подключенных к общей сети. Во время затмения для компенсации этого спада должны быть быстро введены в действие значительные альтернативные генерирующие мощности, чтобы избежать резкой перегрузки сети, которая теоретически может привести к масштабным каскадным отключениям электричества.

В качестве резервных мощностей для страховки перепадов генерации от альтернативных источников энергии в ЕС используются в первую очередь газовые тепловые электростанции, поскольку их технические возможности позволяют значительно наращивать электрогенерацию за короткий промежуток времени.

Полное солнечное затмение, когда Луна целиком закроет солнечный диск, пройдет через Арктику, Гренландию, Исландию, а также северные части Испании и Португалии. В этих зонах небо на несколько минут погрузится в сумерки. Частичные фазы будут видны в странах Европы, Северной Америки, а также в северных и северо-западных районах России (от Калининграда и Санкт-Петербурга до Чукотки).

Что касается Казахстана, то здесь это событие не будет видно.

Еще одно затмение ожидается 28 августа – частное лунное. Это явление тоже пройдет мимо казахстанцев. Зато 12 августа казахстанцы смогут наблюдать утренний парад планет. На небе одновременно окажутся Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн, Нептун и тонкий серп убывающей Луны.