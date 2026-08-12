Каким знакам зодиака солнечное затмение принесет богатство и любовь

Самое мощное солнечное затмение 2026 года, которое произойдет 12 августа, станет важной точкой перемен для четырех знаков зодиака. Для них завершается прежний жизненный этап, а вместе с ним уходят ограничения и ситуации, которые долго не позволяли двигаться вперед, сообщает Zakon.kz.

Астролог Эми Демур считает, что события, происходящие в период затмения, могут определить дальнейшее развитие жизни этих знаков в течение следующих шести месяцев. По ее словам, после непростого периода для них начинается время серьезной трансформации, пишет издание YourTango.

Лев

Для Львов первая половина года могла оказаться непростой, однако солнечное затмение в их знаке станет переломным моментом. По словам Демур, представители знака наконец смогут разрушить препятствия, которые мешали им получить любовь, признание, финансовое благополучие и успех.

Одновременно они начнут оставлять в прошлом привычку соглашаться на меньшее, чем действительно хотят и заслуживают. Это подходящий момент, чтобы избавиться от эмоционального багажа, старых страхов и ограничивающих убеждений.

Освободив пространство для нового, Львы смогут привлечь в свою жизнь больше удачных возможностей. Уже через год их реальность может существенно измениться – причем в лучшую сторону.

Скорпион

Скорпионы могли практически потерять надежду на то, что обстоятельства наконец изменятся. Однако солнечное затмение способно положить конец периоду застоя. Преграды, которые долго мешали представителям знака добиться желаемого, начнут исчезать, открывая дорогу к новому этапу.

Демур отмечает, что для тех Скорпионов, которые чувствовали себя незамеченными, недооцененными или застрявшими на одном месте, эта глава подходит к концу.

В ближайшее время возможен серьезный поворот в карьере или появление новой возможности, которая приблизит их к цели, к которой они стремились годами. Это может быть повышение, смена направления или неожиданное предложение.

Водолей

Для Водолеев перемены прежде всего затронут личную жизнь. Астролог прогнозирует для них яркий и насыщенный период, который способен полностью изменить представление о нынешних отношениях.

По словам Демур, представители знака либо выведут существующие отношения на новый уровень, либо наконец узнают правду о своей связи. Возможны возвращение бывшего партнера или неожиданное появление человека, от которого Водолеи не ожидали никаких новостей.

Для тех, кто уже находится в отношениях, затмение может стать поводом для еще большего сближения. При этом период разочаровывающих и токсичных связей постепенно останется в прошлом. Водолеи вступают в этап, где главной ценностью станет искренняя и полноценная любовь.

Дева

Девам солнечное затмение 2026 принесет масштабную внутреннюю трансформацию. Демур считает, что этот период поможет представителям знака стать более сильной и успешной версией себя, поэтому уже в ближайшие недели они могут столкнуться с быстрыми и неожиданными изменениями.

Однако путь к новому этапу не обязательно будет простым. Старые воспоминания, нерешенные конфликты и прошлые обиды могут вновь напомнить о себе.

По мнению астролога, этого не стоит избегать: через проживание неприятных эмоций Девы смогут окончательно освободиться от старых жизненных циклов и моделей поведения.

Нумерология и гороскопы являются предсказаниями, а также не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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