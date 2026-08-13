Астрологи назвали три знака, которым пора попрощаться с трудностями
Как пишет YourTango, астрологи советуют представителям этих знаков сосредоточиться на дисциплине, честности с собой и четких личных границах.
Рак
Ракам советуют перестать искать виноватых в своих проблемах и взять ответственность за собственную жизнь. Астрологи считают, что перемены начнутся с большей уверенности в себе и заботы о собственных интересах.
Дева
Девам пора отказаться от постоянной готовности защищаться и конфликтовать. По мнению астрологов, если перестать воспринимать все вокруг как борьбу, появится возможность наконец почувствовать спокойствие и отдохнуть.
Стрелец
Стрельцам рекомендуется научиться прямо говорить о своих желаниях и не соглашаться на то, чего они не хотят. Ретроградный Сатурн, как утверждают астрологи, поможет избавиться от привычки оправдываться и чувствовать вину за отказ.
Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.
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