Астрологи назвали три знака, которым пора попрощаться с трудностями

По мнению астрологов, 14 августа станет переломным днем для трех знаков зодиака. Ретроградный Сатурн, который связывают с дисциплиной, ответственностью и порядком, поможет им избавиться от привычек, мешающих двигаться вперед, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, астрологи советуют представителям этих знаков сосредоточиться на дисциплине, честности с собой и четких личных границах.



Рак

Ракам советуют перестать искать виноватых в своих проблемах и взять ответственность за собственную жизнь. Астрологи считают, что перемены начнутся с большей уверенности в себе и заботы о собственных интересах.

Дева

Девам пора отказаться от постоянной готовности защищаться и конфликтовать. По мнению астрологов, если перестать воспринимать все вокруг как борьбу, появится возможность наконец почувствовать спокойствие и отдохнуть.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется научиться прямо говорить о своих желаниях и не соглашаться на то, чего они не хотят. Ретроградный Сатурн, как утверждают астрологи, поможет избавиться от привычки оправдываться и чувствовать вину за отказ.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, каким знакам зодиака солнечное затмение принесет богатство и любовь.