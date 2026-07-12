Новая эра начинается: астрологи выделили три знака зодиака

Астрологи считают, что 13 июля станет поворотным днем для представителей трех знаков зодиака. По их мнению, влияние ретроградного Плутона откроет период глубоких перемен, переосмысления и личностного роста, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, в список знаков, которым прогнозируют начало нового жизненного этапа, вошли Телец, Скорпион и Водолей.

Тельцам советуют оставить прошлое позади и перейти от размышлений к решительным действиям. По мнению астрологов, сейчас перед ними открывается редкая возможность изменить свою жизнь, однако воспользоваться ею можно только проявив инициативу.

Скорпионам обещают время серьезных внутренних перемен. Считается, что ретроградный Плутон поможет представителям этого знака избавиться от старых ограничений, пересмотреть свои приоритеты и начать новый этап, связанный с уверенностью в себе и личным развитием.

Водолеям рекомендуют выйти за пределы привычного образа жизни. Астрологи уверены, что именно готовность отказаться от зоны комфорта поможет представителям этого знака открыть новые возможности и добиться заметного прогресса как в личной жизни, так и в карьере.

По мнению авторов прогноза, ретроградный Плутон символизирует трансформацию, обновление и внутреннюю силу. Именно поэтому 13 июля для Тельцов, Скорпионов и Водолеев может стать отправной точкой для важных перемен, которые повлияют на их будущее.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что означает неделя с 13 по 19 июля по календарю майя.