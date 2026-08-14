От супа до кексов: пять необычных блюд из кабачков

Кабачков летом обычно столько, что ими можно накормить половину подъезда. Кроме привычных оладий и жареных кружочков, из этого овоща можно приготовить немало интересных блюд. Пять необычных рецептов из кабачков – в подборке Zakon.kz.

Кабачковые сэндвичи с сыром

Кабачок вполне способен заменить хлеб в горячем сэндвиче. Для этого блюда понадобятся два кабачка, 200 г твердого сыра, два яйца, две столовые ложки муки и около трех столовых ложек панировочных сухарей. Также пригодятся соль, специи, зелень и растительное масло для жарки.

Кабачки нарежьте вдоль тонкими пластинами толщиной около 4 мм. Посолите и оставьте примерно на 15 минут — за это время овощ отдаст лишнюю влагу. Затем промойте пластины и хорошо обсушите. На одну пластину положите кусочек сыра, сверху накройте второй. Получившийся "сэндвич" обваляйте в муке, затем окуните во взбитое яйцо и тщательно запанируйте со всех сторон.

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Обжарьте кабачковые сэндвичи на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки. Подавать их лучше горячими, посыпав зеленью и слегка сбрызнув лимонным соком. Внутри получится мягкий кабачок и расплавленный сыр, а снаружи – хрустящая корочка.

Кабачковый суп-пюре с плавленым сыром

Если хочется чего-то более легкого, но при этом сытного, кабачок легко превращается в нежный крем-суп. Для него понадобятся два кабачка общим весом около 500 г, три небольших картофелины, две луковицы, морковь, литр бульона или воды и один сливочный плавленый сырок весом около 80 г.

Картофель нарежьте небольшими кубиками и отправьте вариться в бульон. Когда он закипит, добавьте нарезанный кабачок. Отдельно обжарьте на смеси растительного и сливочного масла лук с морковью до мягкости и легкой золотистой корочки. Готовую овощную зажарку переложите в кастрюлю. Когда картофель и кабачок станут мягкими, добавьте нарезанный плавленый сыр и хорошо перемешайте, чтобы он полностью растворился.

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Снимите суп с огня и измельчите блендером до однородной консистенции. Если получилось слишком густо, добавьте немного бульона или воды. В конце посолите, поперчите, добавьте четверть чайной ложки карри и мелко нарезанную петрушку. После этого суп можно еще раз довести до кипения и сразу снять с огня.

Паштет из кабачков и грибов

Кабачок способен не только выступить в роли гарнира, но и стать основой для паштета. В этом варианте его сочетают с шампиньонами, луком, морковью и сыром.

Для приготовления понадобятся два средних кабачка, 300 г шампиньонов, луковица, морковь, два зубчика чеснока, две столовые ложки соевого соуса и около 100 г плавленого или творожного сыра. Специи можно подобрать по вкусу – хорошо подойдут черный перец, мускатный орех, карри, кориандр и тимьян.

Кабачки натрите на крупной терке, слегка посолите и оставьте примерно на полчаса. Затем тщательно отожмите лишний сок. Грибы мелко нарежьте, лук измельчите, морковь натрите. Обжарьте грибы вместе с луком и морковью, добавив соевый соус и специи. Готовьте до тех пор, пока лишняя жидкость полностью не испарится.

Фото: pexels

Отдельно обжарьте кабачки до мягкости. В конце добавьте измельченный чеснок и зелень. Соедините кабачки с грибной смесью и измельчите все блендером до однородной массы. Затем добавьте сыр и еще раз хорошо перемешайте.

Такой паштет можно намазывать на хлеб или тосты, а можно использовать как самостоятельную закуску.

Кабачково-сырные кексы

Кексы необязательно должны быть сладкими. Кабачок, сыр и чеснок отлично справляются с ролью основы для несладкой выпечки.

Для шести небольших кексов понадобятся 150 г цукини, 200 г муки, 100 мл молока, 70 мл оливкового масла, три яйца, 120 г твердого сыра, два зубчика чеснока и чайная ложка разрыхлителя. Соль и черный перец – по вкусу.

Цукини натрите на крупной терке, слегка посолите и оставьте примерно на 10 минут. После этого хорошо отожмите лишнюю жидкость. В миске смешайте кабачок с молоком, яйцами и оливковым маслом. Добавьте натертые сыр и чеснок, немного поперчите. Затем постепенно вмешайте муку, предварительно смешанную с разрыхлителем.

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Разложите тесто по формочкам и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте около 30-40 минут. После приготовления дайте кексам немного остыть.

В результате получится мягкая и ароматная выпечка с сырной корочкой. Такие кексы удобно брать с собой на работу или подавать вместо обычного хлеба к супу.

Салат из кабачков "Трио"

А вот для последнего блюда даже не придется включать духовку. Молодой кабачок здесь становится основой необычного салата с маринованным огурцом и вареным яйцом.

Для салата понадобятся 270 г молодого кабачка, 70 г маринованных огурцов, два вареных яйца, половина пучка зеленого лука и немного свежей зелени. Кабачок чистить не нужно. Нарежьте его небольшими брусочками, слегка посолите и оставьте примерно на 30 минут. После этого слейте и отожмите выделившийся сок.

Отдельно приготовьте заправку. Смешайте две столовые ложки растительного масла, столовую ложку уксуса 5%, чайную ложку горчицы, немного соли, черного перца и небольшое количество меда или сахарной пудры. Заправьте кабачки и перемешайте. Затем добавьте нарезанные соломкой маринованные огурцы и яйца, зеленый лук и зелень. Еще раз перемешайте и уберите салат в холодильник примерно на час.

В итоге получается хрустящая, свежая и слегка пикантная закуска, которая совсем не похожа на привычные салаты из кабачков.

Кабачок – тот самый овощ, который способен надоесть только в одном случае, если каждый раз готовить его одинаково. Сэндвичи, паштет, суп, кексы и салат доказывают, что даже из большого урожая можно собрать совершенно разное меню. Так что в следующий раз, когда сосед снова предложит "забрать пару кабачков", можно не отказываться – теперь есть куда их пристроить.