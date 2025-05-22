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Мир

Женщина притворялась защитницей животных ради супа из них

Собаки, собака, бездомные животные, бездомные собаки, бродячие собаки, приют для бездомных животных, приют для животных, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 17:23 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Жительница Китая забирала бездомных собак из приюта, чтобы потом приготовить из них суп. Кроме того, она охотно делилась кулинарными "рецептами" в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Известно, что у женщины есть свой магазин по продаже зерна и масла. Она придумала себе псевдоним и связывалась с различными приютами, уверяя, что хочет заботиться о брошенных животных. Ей шли навстречу. Но однажды волонтеры нашли видео, в кадре которого китаянка показывала свои блюда из собачьего мяса.

Один ролик даже сопровождался подписью: "Только лучшее для малыша".

Информацию тут же передали местной полиции. Там подтвердили, что женщина действительно готовила суп из собак.

Согласно данным издания South China Morning Post, у нее изъяли все мясо, проводится проверка.

Социальные сети также были заблокированы.

Примечательно, что в большинстве регионов Китая употребление в пищу собачьего мяса не запрещено.

Согласно традиционным представлениям, оно благотворно влияет на мужское здоровье и помогает при артрите, однако научных доказательств этому нет. Употребление такого мяса в пищу сопряжено с риском для здоровья.

Но в 2020 году в городе Шэньчжэнь на юге Китая был принят закон, запрещающий употреблять в пищу мясо кошек и собак. За нарушение этого закона предусмотрены штрафы, размер которых в десять раз превышает стоимость продукта.

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, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 17:23
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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