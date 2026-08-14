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Астрологи назвали три знака, у которых с 17 августа начнется белая полоса

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 01:13 Фото: magnific
Гороскоп составлен на неделю с 17 по 23 августа 2026 года. Три знака зодиака получат особенно сильный шанс на удачные перемены. Неделя между двумя затмениями может принести неожиданные и стремительные события, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, особенно важным станет 20 августа, когда наступит первая четверть Луны в Скорпионе. Ее энергия поможет избавиться от внутренних препятствий и старых переживаний, которые долго не позволяли двигаться вперед.

Для трех знаков это станет временем, когда привычные ограничения начнут отступать, а возможности – появляться там, где их совсем не ждали.

Овен

Для Овнов неделя может оказаться особенно щедрой на удачные совпадения, новые впечатления и неожиданные возможности. 20 августа Лилит в Стрельце образует тригон с Солнцем во Льве, усиливая стремление к приключениям, творчеству и переменам. Однако удача не придет сама по себе – придется решиться сделать шаг за пределы привычного.

Овнам стоит прислушаться к своим желаниям и не отказываться от возможностей только потому, что они кажутся рискованными. В этот период могут открыться новые перспективы в любви, творчестве, путешествиях или личных проектах.

Главное – не пытаться просчитать каждый шаг заранее. Иногда именно спонтанное решение способно привести к результату, о котором вы давно мечтали. Вселенная словно подталкивает вас к новому этапу, но воспользоваться этим шансом придется самостоятельно.

Рыбы

Для Рыб неделя станет своеобразной точкой перезапуска. 20 августа первая четверть Луны в Скорпионе поможет наконец выйти из состояния неопределенности, которое могло сохраняться довольно долго. После периода внутренней работы появится ощущение, что пора перестать оглядываться назад и двигаться дальше.

Вместе с ясностью могут появиться и новые возможности. Причем речь идет не только о случайном везении – обстоятельства начнут складываться так, чтобы вы приблизились к действительно важной цели.

Первая четверть Луны требует действий, поэтому Рыбам не стоит ждать идеального момента. Необязательно уже сейчас понимать весь дальнейший путь. Достаточно сделать первый шаг в направлении того, чего действительно хочется. Именно движение вперед способно запустить цепочку счастливых событий.

Козерог

22 августа начнется сезон Девы, и для Козерогов это станет периодом, когда удачу можно будет буквально создать собственными руками. Энергия Девы вам близка, поэтому необязательно идти на безрассудный риск. Гораздо важнее проявить настойчивость и перестать отступать перед препятствиями.

Козероги нередко предпочитают держаться за привычное, даже когда оно уже перестало приносить удовлетворение. На этой неделе стоит изменить такой подход и честно спросить себя, чего вы хотите на самом деле.

Новые поездки, знакомства, профессиональные предложения или неожиданные возможности могут дать необходимый импульс. Не бойтесь соглашаться на непривычный опыт, пробовать новое или снова поверить в перспективу, которую раньше считали недостижимой. Для Козерогов эта неделя может стать доказательством того, что многое возможно, если наконец перестать себя ограничивать.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется судьба.

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Канат Болысбек
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