#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
464.02
536.18
5.54
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
464.02
536.18
5.54
Советы

Названы знаки зодиака, которые скоро заставят Меркурий "работать на себя"

Планета, человек, небо, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 08:29 Фото: magnific
16 августа 2026 года жизнь трех знаков зодиака наконец-то начнет налаживаться. Хотя несколько планет сейчас находятся в ретроградном движении, Меркурий – нет. Астрологи считают, что это отличная новость, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, во время ретроградного Меркурия все как будто регрессирует, но когда эта планета находится в прямом движении, все, наоборот, прогрессирует.

Дева

Одна из самых удивительных ваших черт – это способность доводить идею до конца, независимо от того, сколько времени это займет. Когда вы что-то задумали, дело уже сделано, даже если в какой-то момент это не принесет результатов. В это воскресенье события будут развиваться стремительно. Во время прямого движения Меркурия вы увидите неоспоримые результаты своих усилий. Сейчас нет необходимости ждать.

Рыбы

Есть веская причина, почему вас так захватывает сила прямого движения Меркурия. Дело в том, что вы уже полны вдохновения. В воскресенье настанет время использовать это вдохновение и добиться реальных успехов. Для вас характерно обдумывать идею, прежде чем воплощать ее в жизнь, и вы всегда так делали. Однако во время прямого движения Меркурия вас охватывает импульс к действию, и вы бросаетесь в бой.

Лев

Вы на пике творческого подъема, и в воскресенье настанет время показать себя во всей красе. Прямое движение Меркурия наполняет вас ясностью ума и способностью донести послание, ради которого вы сюда пришли. У вас много забот, и если вы хотите добиться прогресса в своей работе, то пришло время донести эти послания. Этот день для движения и активности.

Ранее стало известно, что четыре знака зодиака найдут свой "рог изобилия" совсем скоро.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Счастье, город
05:32, 16 мая 2026
Названы знаки зодиака, которые скоро начнут жизнь заново
Бабочка, узор, природа
05:30, 16 апреля 2026
Названы знаки зодиака, которые вот-вот "выпорхнут" из мрака проблем
транспорт, мотоциклист, дверь
08:30, 27 февраля 2026
Названы знаки зодиака, которые стоят на пороге ярких перемен
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хабиб Нурмагомедов
08:30, Сегодня
Уайт считает, что Хабиб мог бы стать величайшим бойцом, если бы не завершил карьеру в UFC
&quot;Ахмат&quot; с Самородовым и Кенжебеком уступил &quot;Краснодару&quot; в РПЛ
00:48, 16 августа 2026
"Ахмат" с Самородовым и Кенжебеком уступил "Краснодару" в РПЛ
Казахстанские синхронистки взяли ещё одно историческое &quot;серебро&quot; на ЧМ в Будапеште
00:14, 16 августа 2026
Казахстанские синхронистки взяли ещё одно историческое "серебро" на ЧМ в Будапеште
Стас Покатилов получил отдых после Лиги чемпионов, &quot;Сабах&quot; победил &quot;Кяпаз&quot;
23:47, 15 августа 2026
Стас Покатилов получил отдых после Лиги чемпионов, "Сабах" победил "Кяпаз"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: