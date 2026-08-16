Названы знаки зодиака, которые скоро заставят Меркурий "работать на себя"

16 августа 2026 года жизнь трех знаков зодиака наконец-то начнет налаживаться. Хотя несколько планет сейчас находятся в ретроградном движении, Меркурий – нет. Астрологи считают, что это отличная новость, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, во время ретроградного Меркурия все как будто регрессирует, но когда эта планета находится в прямом движении, все, наоборот, прогрессирует.

Дева

Одна из самых удивительных ваших черт – это способность доводить идею до конца, независимо от того, сколько времени это займет. Когда вы что-то задумали, дело уже сделано, даже если в какой-то момент это не принесет результатов. В это воскресенье события будут развиваться стремительно. Во время прямого движения Меркурия вы увидите неоспоримые результаты своих усилий. Сейчас нет необходимости ждать.

Рыбы

Есть веская причина, почему вас так захватывает сила прямого движения Меркурия. Дело в том, что вы уже полны вдохновения. В воскресенье настанет время использовать это вдохновение и добиться реальных успехов. Для вас характерно обдумывать идею, прежде чем воплощать ее в жизнь, и вы всегда так делали. Однако во время прямого движения Меркурия вас охватывает импульс к действию, и вы бросаетесь в бой.

Лев

Вы на пике творческого подъема, и в воскресенье настанет время показать себя во всей красе. Прямое движение Меркурия наполняет вас ясностью ума и способностью донести послание, ради которого вы сюда пришли. У вас много забот, и если вы хотите добиться прогресса в своей работе, то пришло время донести эти послания. Этот день для движения и активности.

Ранее стало известно, что четыре знака зодиака найдут свой "рог изобилия" совсем скоро.