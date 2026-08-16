Кому заявить о себе, а кому затаиться: гороскоп на 16 августа

В понедельник, 16 августа, одним знакам зодиака звезды советуют проявить инициативу и заявить о своих идеях, другим — не рисковать, избегать лишней активности и заняться накопившимися делами, сообщает Zakon.k.z

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня Овну звезды гороскопа рекомендуют немного поплыть по течению и уподобиться герою фильма "Всегда говори "да". Ситуация потребует от него то и дело высказывать свою лояльность, улыбаться и соглашаться! Впрочем, как и в фильме, сегодня согласие Овна будет оказывать на окружающих поистине волшебное действие. Пусть не всегда улыбка Овна будет искренней, а слова – от души, зато выгода, которую Овен в итоге получит, окажется самой что ни на есть настоящей. А вот с принятием собственных решений сегодня ожидаются сложности.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня все дела, связанные с наведением и соблюдением порядка, будут даваться Тельцу легче обычного. Его может бессознательно тянуть к тому, чтобы рассортировать бумаги по полочкам или заполнить скопившиеся квитанции. Не надо противиться этому порыву! Звезды гороскопа советуют Тельцу сегодня переделать все, на что ему вечно не хватает времени и сил: ответить на письма, сделать уборку, навести порядок в ящиках стола. Расправившись с завалами, Телец продвинется далеко вперед.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня день, когда окружающие будут настроены к Близнецам благосклонно и готовы обсудить самые смелые их предложения. Поэтому если у Близнецов есть готовые идеи, которые они не решались озвучить, им стоит наконец-то произнести их вслух. Не факт, что все их предложения будут приняты на "ура", но сегодня, по крайней мере, есть шанс, что их возьмут на заметку. Близнецы могут даже попробовать настоять на своем или немного поторговаться – почему бы и нет?

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Раку следует прислушиваться к советам окружающих – даже если он считает, что совершенно в них не нуждается. Звезды гороскопа обещают, что чужие слова в этот день способны уберечь его от ошибок или же наоборот – натолкнут на ценную идею, которая со временем принесет хорошие плоды. Так что даже если услышанный сегодня совет или мысль исходят от человека, в чьей мудрости Рак не уверен, ему стоит взять их на заметку. А почему бы и нет? Ведь главное-то – результат.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня звезды гороскопа советуют Льву держать свои идеи (особенно новаторские) при себе. Они вряд ли найдут понимание у окружающих, а вот навредить могут. Самое интересное, что вред может оказаться неожиданным. К примеру, кто-нибудь примет идею Льва, исказит ее, а Лев в итоге будет ответственным за результат. Другими словами, чтобы избежать недоразумений, Льву сегодня надо удержаться от соблазна поумничать. Хотя сделать это ему будет ой как непросто!

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве не изобретать велосипед: в конце концов, его уже давно изобрели! Есть какая-то проблема? Прежде чем предложить свой вариант, Деве стоит посмотреть на то, как этот же вопрос до нее решали другие. Воспользовавшись чужими идеями, Дева сегодня сэкономит массу времени и сил. Ведь главное – не обладать информацией по любому вопросу, а знать, где найти ее в нужный момент.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весам следует задуматься над укреплением своего авторитета. Обаяние Весов откроет для них пути к сердцам людей, однако эту симпатию необходимо подкрепить делом. Так что в течение дня Весам придется поработать над своим имиджем: взять инициативу в свои руки, озвучить интересную идею или продемонстрировать окружающим какой-нибудь другой свой талант. Но только учтите, окружающие сегодня не готовы воспринимать чересчур новаторские идеи – сегодня в тренде здоровый консерватизм.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня даже самые простые, рутинные дела у Скорпиона могут продвигаться кое-как, со скрипом. И дело не только в том, что Скорпиону будет мучительно трудно на них сосредоточиться. Просто то и дело, буквально на пустом месте, у Скорпиона могут возникать сбои, а его усилия исправить ситуацию вряд ли дадут результат. Вот почему звезды гороскопа советуют сегодня Скорпиону расслабиться и плыть по течению. Итог все равно будет тем же, зато силы и нервы он сбережет.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрельца может буквально распирать от желания внести в свои дела свежую струю, поделившись с окружающими какими-то новаторскими идеями и планами. Однако звезды гороскопа предупреждают, что делать это надо постепенно и осторожно. Общественное мнение сегодня настроено на консерватизм, а значит есть большая вероятность того, что слова Стрельца будут неправильно восприняты, а его идеи не найдут понимания и поддержки даже у родных и друзей.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня день Козерога пройдет под бумажным флагом! Даже если в обычные дни он тяготится бюрократией и писаниной, сегодня ему следует целый день держать под рукой рабочий блокнот, старательно занося в него все текущие дела и планы. Звезды гороскопа заверяют Козерога, что такая деятельность пойдет ему на пользу, более того – он сам будет неосознанно стремиться к ней. Благодаря желанию все упорядочить и разложить по полочкам, сегодня в Козероге проснется настоящий бюрократ. Это поможет ему привести в идеальный порядок свои планы, свои мысли и даже свои чувства.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолей, вполне возможно, захочет в чем-то рискнуть, но звезды гороскопа делать это категорически не советуют: его представление о происходящем не учитывает каких-то важных факторов. Возможно, Водолей не владеет всей информацией или плохо просчитал варианты. А может быть, кто-то из окружающих намеренно дезинформирует его. Так что главным правилом Водолея в делах сегодня должна стать осторожность, а не риск. Решившись на опрометчивый шаг, он потеряет многое.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня тот самый день, когда стоит сосредоточиться на личных делах и планах, потому что в коллективе любая инициатива Рыб может оказаться наказуемой. Или привести к последствиям, которых Рыбы совсем не ожидали. Другими словами, девиз этого дня простой: "Не умничай, не выделяйся!". Уж если обстоятельства вынуждают находиться в коллективе, то лучше уподобиться хамелеону и слиться с окружающей средой, чем из самых лучших побуждений весь день стараться, предлагать свои идеи, лезть из кожи вон – и оказаться в чем-то виноватым.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

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