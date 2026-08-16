Эксперт назвала три ошибки в анкетах знакомств, которые привлекают не тех людей
То, как человек оформляет профиль в приложении для знакомств, может повлиять не только на количество внимания, но и на то, какие именно люди будут ему писать. Доктор философии Гурит Бирнбаум рассказала порталу Psychology Today о трех распространенных ошибках, которые мешают найти подходящего партнера.
По словам эксперта, одна из главных ошибок – чрезмерный акцент на сексуальности. Исследование показало, что сексуализированные профили чаще воспринимаются как анкеты людей, заинтересованных в случайных связях и менее ориентированных на долгосрочные отношения.
При этом полностью отказываться от привлекательных фотографий не нужно. Бирнбаум советует выбирать естественные снимки, которые показывают человека и разные стороны его жизни, а не концентрируют все внимание только на внешности.
Вторая ошибка – слишком мало или, наоборот, слишком много информации о себе. Почти пустой профиль может создать впечатление, что человек не заинтересован в знакомстве, не готов к близкому общению или что-то скрывает. Чрезмерно подробная анкета тоже способна отпугнуть потенциального партнера еще до начала общения.
Эксперт рекомендует рассказать достаточно, чтобы собеседник получил представление о человеке и его интересах, но оставить темы, которые можно обсудить уже во время переписки или на первом свидании.
Третья ошибка – перечисление стандартных качеств вроде "добрый", "амбициозный" или "люблю приключения". Такие характеристики встречаются во множестве анкет и практически ничего не говорят об индивидуальности человека.
Вместо сухого списка Бирнбаум советует рассказывать о себе через небольшие истории и конкретные детали. Например, вместо фразы "люблю путешествовать" можно коротко описать, как обычно проходят ваши поездки. Это позволяет показать характер, чувство юмора и образ мышления.
По словам эксперта, задача анкеты – не получить максимальное количество лайков, а заинтересовать людей с похожими целями и ценностями. Поэтому профиль не должен превращаться в рекламную презентацию: важнее дать потенциальному партнеру возможность понять, какой человек стоит за фотографиями и описанием.
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