Эксперт назвала три ошибки в анкетах знакомств, которые привлекают не тех людей

Анкета на сайте знакомств может привлечь совсем не тех людей, которых вы хотели бы встретить. Эксперт назвала три распространенных ошибки, способные помешать найти подходящего партнера, сообщает Zakon.kz.

То, как человек оформляет профиль в приложении для знакомств, может повлиять не только на количество внимания, но и на то, какие именно люди будут ему писать. Доктор философии Гурит Бирнбаум рассказала порталу Psychology Today о трех распространенных ошибках, которые мешают найти подходящего партнера.

По словам эксперта, одна из главных ошибок – чрезмерный акцент на сексуальности. Исследование показало, что сексуализированные профили чаще воспринимаются как анкеты людей, заинтересованных в случайных связях и менее ориентированных на долгосрочные отношения.

При этом полностью отказываться от привлекательных фотографий не нужно. Бирнбаум советует выбирать естественные снимки, которые показывают человека и разные стороны его жизни, а не концентрируют все внимание только на внешности.

Вторая ошибка – слишком мало или, наоборот, слишком много информации о себе. Почти пустой профиль может создать впечатление, что человек не заинтересован в знакомстве, не готов к близкому общению или что-то скрывает. Чрезмерно подробная анкета тоже способна отпугнуть потенциального партнера еще до начала общения.

Эксперт рекомендует рассказать достаточно, чтобы собеседник получил представление о человеке и его интересах, но оставить темы, которые можно обсудить уже во время переписки или на первом свидании.

Третья ошибка – перечисление стандартных качеств вроде "добрый", "амбициозный" или "люблю приключения". Такие характеристики встречаются во множестве анкет и практически ничего не говорят об индивидуальности человека.

Вместо сухого списка Бирнбаум советует рассказывать о себе через небольшие истории и конкретные детали. Например, вместо фразы "люблю путешествовать" можно коротко описать, как обычно проходят ваши поездки. Это позволяет показать характер, чувство юмора и образ мышления.

По словам эксперта, задача анкеты – не получить максимальное количество лайков, а заинтересовать людей с похожими целями и ценностями. Поэтому профиль не должен превращаться в рекламную презентацию: важнее дать потенциальному партнеру возможность понять, какой человек стоит за фотографиями и описанием.

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