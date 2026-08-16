Долги и нехватка денег могут довести до хронического стресса – психотерапевт

Финансовые проблемы могут нанести серьезный удар по здоровью и спровоцировать износ организма. Как материальные трудности запускают цепь опасных реакций и приводят к хроническому стрессу, рассказала психотерапевт Ольга Аванесян, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" Ольга Аванесян заявила, что материальные трудности провоцируют стресс, который напрямую отражается на здоровье.

Например, задержка ожидаемого платежа способна вызвать тревогу, напряжение и учащенное дыхание, поскольку организм воспринимает нехватку денег как угрозу.

Эксперт пояснила, что в ответ на стресс повышается уровень кортизола и адреналина, а также растут давление и пульс.

"Если стресс становится хроническим и не получает физической разрядки, возникает аллостатическая нагрузка – постепенный износ организма из-за постоянного ощущения опасности", – отметила она.

В результате может возникнуть замкнутый круг: финансовый стресс ухудшает здоровье, лечение требует дополнительных расходов, а они усиливают тревогу.

Специалист рекомендует обращаться к психологу, если такое состояние становится постоянным и собственных ресурсов не хватает.

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