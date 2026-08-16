Долги и нехватка денег могут довести до хронического стресса – психотерапевт
В беседе с "Радио 1" Ольга Аванесян заявила, что материальные трудности провоцируют стресс, который напрямую отражается на здоровье.
Например, задержка ожидаемого платежа способна вызвать тревогу, напряжение и учащенное дыхание, поскольку организм воспринимает нехватку денег как угрозу.
Эксперт пояснила, что в ответ на стресс повышается уровень кортизола и адреналина, а также растут давление и пульс.
"Если стресс становится хроническим и не получает физической разрядки, возникает аллостатическая нагрузка – постепенный износ организма из-за постоянного ощущения опасности", – отметила она.
В результате может возникнуть замкнутый круг: финансовый стресс ухудшает здоровье, лечение требует дополнительных расходов, а они усиливают тревогу.
Специалист рекомендует обращаться к психологу, если такое состояние становится постоянным и собственных ресурсов не хватает.
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