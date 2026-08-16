#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
464.02
536.18
5.54
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
464.02
536.18
5.54
Советы

Долги и нехватка денег могут довести до хронического стресса – психотерапевт

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 19:34 Фото: magnific
Финансовые проблемы могут нанести серьезный удар по здоровью и спровоцировать износ организма. Как материальные трудности запускают цепь опасных реакций и приводят к хроническому стрессу, рассказала психотерапевт Ольга Аванесян, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" Ольга Аванесян заявила, что материальные трудности провоцируют стресс, который напрямую отражается на здоровье.

Например, задержка ожидаемого платежа способна вызвать тревогу, напряжение и учащенное дыхание, поскольку организм воспринимает нехватку денег как угрозу.

Эксперт пояснила, что в ответ на стресс повышается уровень кортизола и адреналина, а также растут давление и пульс.

"Если стресс становится хроническим и не получает физической разрядки, возникает аллостатическая нагрузка – постепенный износ организма из-за постоянного ощущения опасности", – отметила она.

В результате может возникнуть замкнутый круг: финансовый стресс ухудшает здоровье, лечение требует дополнительных расходов, а они усиливают тревогу.

Специалист рекомендует обращаться к психологу, если такое состояние становится постоянным и собственных ресурсов не хватает.

Ранее были названы лекарства, которые спасают мозг и снижают риск внезапной смерти от болезней.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
советы
16:58, 18 декабря 2023
Как стресс влияет на здоровье
советы, врач
01:57, 03 апреля 2024
Как уберечься от хронического стресса
Психолог объяснила, почему стресс вызывает мышечные зажимы
18:51, 26 мая 2026
Как хронический стресс меняет организм
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Каспий&quot; и &quot;Елимай&quot; устроили голевую перестрелку в матче КПЛ
20:13, Сегодня
"Каспий" и "Елимай" устроили голевую перестрелку в матче КПЛ
&quot;Тобыл&quot; в гостях обыграл &quot;Иртыш&quot; в матче КПЛ с двумя удалениями
19:54, Сегодня
"Тобыл" в гостях обыграл "Иртыш" в матче КПЛ с двумя удалениями
Акмарал Ерекешева вошла в топ-5 на чемпионате мира по художественной гимнастике
19:21, Сегодня
Акмарал Ерекешева вошла в топ-5 на чемпионате мира по художественной гимнастике
Алип сыграл за &quot;Зенит&quot; против &quot;Динамо&quot;, Зайнутдинов пропустил матч из-за травмы
18:51, Сегодня
Алип сыграл за "Зенит" против "Динамо", Зайнутдинов пропустил матч из-за травмы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: