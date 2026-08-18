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Трем знакам зодиака пророчат крутой поворот в жизни с 18 августа

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 21:50 Фото: magnific
С 18 августа 2026 года Луна в Скорпионе подтолкнет некоторых представителей зодиакального круга отказаться от прошлого и перестать держаться за прежний образ себя. Вместо попыток вернуть то, что уже осталось позади, они наконец позволят себе измениться, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, для трех знаков этот период окажется особенно важным. Они поймут, что счастье не всегда нужно искать где-то далеко: иногда достаточно перестать цепляться за то, что больше не приносит удовлетворения.

Освободив место для нового, они почувствуют долгожданное облегчение и снова начнут получать удовольствие от жизни.

Овен

Овну покажется, что август тянется слишком долго, а привычная рутина окончательно перестала приносить удовольствие. Появится сильное желание встряхнуться, сменить обстановку и добавить в жизнь больше ярких впечатлений.

Луна в Скорпионе усилит внутреннее напряжение, но оно окажется не разрушительным, а скорее стимулирующим. Эта энергия заставит вас перестать сидеть сложа руки и наконец перейти к действиям.

Вы поймете, что больше не хотите мириться с застоем. Овну необходимы движение, эмоции и ощущение, что жизнь снова происходит прямо сейчас. Поэтому 18 августа вы позволите себе сделать то, чего давно хотелось – и именно это вернет ощущение легкости и радости.

Весы

Весы почувствуют, что счастье постепенно возвращается в их жизнь. Луна в Скорпионе пробудит сильное желание радоваться, наслаждаться моментом и перестать постоянно концентрироваться на негативе.

Вы давно знаете, что выбрать хорошее настроение бывает непросто. Особенно когда вокруг достаточно причин для тревоги и разочарования. Однако 18 августа вы решите больше не отдавать этим обстоятельствам контроль над своим состоянием.

Вы осознаете простую вещь: если постоянно ждать, когда кто-то или что-то сделает вас счастливыми, можно так и не дождаться. Поэтому Весы сами создадут для себя повод для радости. Это решение поможет вернуть внутреннюю энергию и напомнит, что жизнь состоит не только из проблем.

Водолей

Водолею потребуется время, чтобы признать очевидное: далеко не все усилия обязательно приводят к желаемому результату. Особенно трудно отпустить то, во что было вложено много времени, сил и надежд.

Но именно отказ от бесперспективного дела или ситуации станет для вас источником облегчения. Под влиянием Луны в Скорпионе вы наконец признаете: если что-то не работает, нет смысла продолжать цепляться за это только из-за потраченных ресурсов.

Вы сделали все, что могли, и теперь можете двигаться дальше без чувства вины. Водолей поймет, что иногда настоящее счастье начинается именно с умения вовремя поставить точку. Отказавшись от того, что давно перестало приносить удовлетворение, вы освободите пространство для новых эмоций и снова почувствуете вкус к жизни.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что четыре знака зодиака оставят трудности позади и встретят счастливые перемены.

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Канат Болысбек
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