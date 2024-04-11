Как и когда есть фрукты: 10 золотых правил

Российский врач Ирина Баранова объяснила, как на самом деле правильно употреблять в пищу фрукты, чтобы это было максимально полезно для организма, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале доктор перечислила 10 важных правил:

1. Ешьте фрукты вместе с основным приёмом пищи, предпочтительнее после еды.

2. Не перекусывайте фруктами. Фрукты не должны быть основным отдельным приёмом пищи.

3. Ешьте фрукты в первой половине дня, а не на ужин.

4. Максимум фруктозы из всех источников в сутки для взрослого человека - 40 грамм. Это максимум! В идеале не более 20. А ведь её много не только во фруктах. Попробуйте распознать все источники фруктозы в рационе, а их может оказаться немало.

5. Выбирайте местные сезонные несладкие фрукты, а ещё лучше - местные сезонные ягоды. Фрукты - быстрые углеводы, потребность в которых не так велика, как кажется на первый взгляд.

6. Компот, варенье, повидло - это не фрукты. С сухофруктами будьте внимательнее, в них фруктозы намного больше. Цукаты вовсе исключите - это добавленные сахара.

7. Предпочитайте цельный свежий фрукт, а не сок или смузи. Жуйте зубами, а не соковыжималкой.

8. В нашем организме пути метаболизма фруктозы развиты гораздо хуже, чем глюкозы. Не стоит забывать об этом.

9. Фруктоза не даёт чувства сытости, не стимулирует лептин. Наесться фруктами практически невозможно, а вот переесть и, соответственно, перебрать углеводов - запросто.

10. Помните, что ассортимент природы, о которой так часто вспоминают в аспекте пользы фруктов, сильно отличается от селекционного и генно-модифицированного ассортимента любимого вами супермаркета или современного рынка. В ближайшей роще манго не растёт. Груше "Конференция" немногим более 100 лет.

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