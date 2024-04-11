Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как и когда есть фрукты: 10 золотых правил

Как и когда есть фрукты: 10 золотых правил, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 03:29 Фото: pixabay
Российский врач Ирина Баранова объяснила, как на самом деле правильно употреблять в пищу фрукты, чтобы это было максимально полезно для организма, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале доктор перечислила 10 важных правил:

1. Ешьте фрукты вместе с основным приёмом пищи, предпочтительнее после еды.

2. Не перекусывайте фруктами. Фрукты не должны быть основным отдельным приёмом пищи.

3. Ешьте фрукты в первой половине дня, а не на ужин.

4. Максимум фруктозы из всех источников в сутки для взрослого человека - 40 грамм. Это максимум! В идеале не более 20. А ведь её много не только во фруктах. Попробуйте распознать все источники фруктозы в рационе, а их может оказаться немало.

5. Выбирайте местные сезонные несладкие фрукты, а ещё лучше - местные сезонные ягоды. Фрукты - быстрые углеводы, потребность в которых не так велика, как кажется на первый взгляд.

6. Компот, варенье, повидло - это не фрукты. С сухофруктами будьте внимательнее, в них фруктозы намного больше. Цукаты вовсе исключите - это добавленные сахара.

7. Предпочитайте цельный свежий фрукт, а не сок или смузи. Жуйте зубами, а не соковыжималкой.

8. В нашем организме пути метаболизма фруктозы развиты гораздо хуже, чем глюкозы. Не стоит забывать об этом.

9. Фруктоза не даёт чувства сытости, не стимулирует лептин. Наесться фруктами практически невозможно, а вот переесть и, соответственно, перебрать углеводов - запросто.

10. Помните, что ассортимент природы, о которой так часто вспоминают в аспекте пользы фруктов, сильно отличается от селекционного и генно-модифицированного ассортимента любимого вами супермаркета или современного рынка. В ближайшей роще манго не растёт. Груше "Конференция" немногим более 100 лет.

Ранее специалисты "Роспотребнадзора" рассказали как разнообразить апрельский рацион сезонными продуктами.

Читайте также

Введение бега в повседневную жизнь: советы новичкам
Введение бега в повседневную жизнь: советы новичкам
Как разнообразить апрельский рацион сезонными продуктами
Как разнообразить апрельский рацион сезонными продуктами
Медики перечислили полезные свойства гречки
Медики перечислили полезные свойства гречки
Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
паводки в ЗКО
Бектенов о паводках: Большая вода из РФ движется в сторону Уральска и Атырау
Адвокат Бишимбаева потребовал отвод судьи
Адвокат Бишимбаева потребовал отвод судьи
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: