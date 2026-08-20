Раздадут деньги и шансы: кто из знаков зодиака озолотится в ближайшие две недели

Сразу несколько представителей зодиакального круга вскоре забудут о нехватке денег: вселенная раздаст шансы на удачу – главное, успеть их заметить, сообщает Zakon.kz.

Как уверяют астрологи, с 20 августа по 7 сентября каждый сможет получить свою порцию везения. Причем сразу несколько знаков зодиака обретут шанс разбогатеть. Остальным же судьба будто оставит подсказки, по какому пути нужно идти, чтобы добиться желаемого быстрее.

Овен

Период с 20 августа по 7 сентября окажется особенно прибыльным. Доход может прийти не только из основного источника заработка – вероятны неожиданные поступления и выгодные предложения. Финансовая удача будет сопровождать любые активные действия, связанные с деньгами. Стоит обратить внимание на идеи, которые раньше казались рискованными: сейчас они способны принести ощутимую выгоду, пишет 7Дней.ru.

Телец

В этот период Тельцов ждет вихрь случайностей, которые в итоге приведут к большому успеху . Судьба словно выстраивает для них идеальные возможности – важно лишь вовремя их заметить и не упустить. События будут складываться так, будто кто-то невидимый подталкивает к победе. До 7 сентября включительно стоит доверять интуиции и не пытаться искусственно контролировать ход дел.

Близнецы

Для Близнецов это время старта с чистого листа. Представители этого знака сделают первые шаги к новым целям, любая ситуация для них будет максимально благоприятна. Удача будет проявляться в том, что сложные вопросы начнут решаться сами собой, а препятствия – исчезать. Тем, кто ценит стабильность, судьба подарит встречу с человеком, по которому давно скучали. Общение станет источником вдохновения и поможет взглянуть на привычные вещи под новым углом.

Рак

У Раков намечается резкий поворот в делах. Удача будет следовать по пятам , позволяя добиваться задуманного в два раза быстрее обычного. Любые старые проекты начнут стремительно двигаться вперед, а старые долги и недоделки – закрываться без труда. Это отличное время для того, чтобы взяться за то, что долго откладывалось.

Лев

Везение Льва в этот период – в финансовом благосостоянии. Представители знака смогут получить выгоду именно из основного источника доходов. Вероятны премии, бонусы от начальства или повышение ставки. Тем Львам, которые ищут работу, обязательно найдется подходящее место – возможно, благодаря неожиданному контакту или случайному объявлению. При этом с личными проектами лучше повременить. Сейчас стоит сосредоточиться на стабильных, проверенных направлениях.

Дева

Девам повезет в романтических отношениях. Одинокие представители знака могут встретить человека, с которым сразу возникнет эмоциональная связь. Тем, кто уже в паре, удастся разрешить давние конфликты и выйти на новый уровень доверия. Даже мелкие бытовые моменты будут наполнены теплом и взаимопониманием.

Весы

У Весов откроется мощный финансовый поток. Деньги будут поступать чуть ли не каждый день , пусть и не всегда крупными суммами. Помимо зарплаты и премий, возможны возвраты старых долгов, небольшие выигрыши или неожиданные подарки. Это время, когда даже мелкие финансовые операции оказываются удачными. Главное – не тратить все сразу, а использовать поступающие средства с умом.

Скорпион

Скорпионам удача будет сопутствовать благодаря обостренной интуиции. Сейчас шестое чувство работает на максимум. Внутренний голос поможет избежать проблем, вовремя распознать неискренность и уберечь вас от токсичного окружения. Период благоприятен для того, чтобы навести порядок в рядах своих знакомых и избавиться от людей, которые тянут назад. Решения, принятые на основе интуиции, окажутся самыми верными.

Стрелец

Главная удача Стрельца – навык оказываться в правильном месте и в правильное время. Судьба будет подкидывать встречи и ситуации, которые откроют новые перспективы. Окружение станет надежной опорой: рядом окажутся люди, готовые поддержать и помочь достичь триумфа быстрее. Но и от Стрельца будет многое зависеть. Важно правильно себя подать и держать свою вспыльчивость под контролем.

Козерог

С 20 августа по 7 сентября дела у Козерогов пойдут по незапланированному сценарию, и поначалу это может вызывать недоумение. Однако попытка удержать контроль только усилит напряжение – лучше довериться госпоже фортуне. Удача приведет к более перспективной дороге, и вскоре станет ясно, что прежние планы могли разрушить карьеру Козерога. Неожиданности окажутся лучшим, что происходило в жизни Козерога за последнее время.

Водолей

Водолеям захочется замедлиться и отдохнуть, но фортуна подсказывает: "сейчас время действовать, иначе можно упустить волшебный шанс". Удача придет в творчестве, обучении и в делах, которые долго откладывались. Появится ощущение, будто в сутках стало чуть больше 24 часов. У Водолея получится успевать больше, чем обычно, без лишнего стресса. Главное – не распыляться на мелочи и фокусироваться на том, что действительно важно.

Рыбы

Конец августа и начало сентября станут для Рыб особенным временем. Хорошо будут складываться переговоры, личные проекты и текущие рабочие задачи. Удача не требует от представителей знака быть в центре событий – она окажется верным спутником даже тогда, когда они захотят отдохнуть от суеты в одиночестве. В такое время важно записывать все креативные идеи – поверьте, мысли, которые сейчас кажутся сумасшедшими, приведут к богатству.

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