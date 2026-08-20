Что лучше убрать с балкона: вещи, которым навредят жара и холод

Балкон способен вместить почти все, что жалко выбросить, но далеко не все вещи готовы пережить жаркое лето, морозную зиму и перепады влажности. Какие предметы лучше не превращать в постоянных жителей балкона, – в материале Zakon.kz.

Старая техника, краски и аэрозоли

Старые телевизор, компьютер, принтер или другая техника часто отправляются именно на лоджии. Кажется логичным – пользоваться не будем, а выбросить жалко – пусть постоит.

Однако летом застекленный балкон сильно нагревается, зимой промерзает, а при перепадах температуры внутри техники может появляться конденсат. Особенно нежелательно хранить там устройства с аккумуляторами. Сильный холод и перегрев батареям не на пользу.

Не лучшая идея хранить на балконе банки с краской, лаком и растворителями. Высокая температура и прямые солнечные лучи могут повлиять на свойства некоторых составов.

Аэрозольные баллоны тоже требуют соблюдения условий хранения. И есть еще одна бытовая неприятность – плохо закрытая банка способна превратить балкон в помещение с запахом краски на несколько дней.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

Балкон не всегда хороший холодильник

Зимой идея хранить продукты на балконе кажется удобной. За окном холодно, а значит, зачем занимать место в холодильнике? Но температура на балконе может меняться даже в течение одного дня. Мясо, молочные продукты и готовые блюда такие перепады переносят плохо, особенно если на улице внезапно потеплело.

С крупами, мукой и другими сухими продуктами ситуация иная. Они не испортятся от легкого холода, но при высокой влажности могут отсыреть, а поврежденная или неплотно закрытая упаковка способна привлечь насекомых. И тогда домашний запас неожиданно превратится в маленькую коммунальную квартиру для вредителей.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

Одежда и мебель тоже могут пострадать

Сезонные вещи легко отправить на балкон до следующей зимы: куртки, свитера, одеяла и обувь занимают много места в квартире, поэтому хочется убрать их подальше и забыть на несколько месяцев. Но балкон для такого хранения подходит не всегда. Текстиль способен впитывать влагу, пыль и посторонние запахи, особенно если помещение плохо проветривается.

В результате к началу сезона вещи могут потребовать не только стирки, но и серьезной чистки. А шерсть, мех и другие натуральные материалы могут привлечь моль. Поэтому одежду перед хранением лучше постирать или почистить, хорошо просушить и убрать в закрытые контейнеры или специальные чехлы. Просто оставить зимнюю куртку в пакете на балконе – не лучший вариант.

Деревянная мебель тоже не любит постоянные перепады температуры и влажности. Под их воздействием древесина может рассыхаться, разбухать, трескаться и деформироваться, а покрытие – портиться. Особенно быстро это происходит на открытых или неутепленных балконах. Поэтому старый шкаф или стулья, которые планируется "когда-нибудь отвезти на дачу", лучше не оставлять там на несколько сезонов.

Фото: pexels

Что можно оставить на балконе

Балкон лучше использовать для вещей, которым не страшны обычные перепады температуры и влажности. Например, для некоторых инструментов, садового инвентаря, пластиковых контейнеров и других предметов.

Фото: pexels

Главное правило простое – если вещь жалко испортить, сначала стоит проверить условия ее хранения. Балкон должен помогать освобождать место в квартире, а не становиться кладбищем вещей, которые когда-то собирались использовать "вот буквально скоро".