#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
462.22
536.5
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
462.22
536.5
5.43
Советы

Что лучше убрать с балкона: вещи, которым навредят жара и холод

балкон, вещи, хлам, техника, одежда, продукты, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 18:11 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Балкон способен вместить почти все, что жалко выбросить, но далеко не все вещи готовы пережить жаркое лето, морозную зиму и перепады влажности. Какие предметы лучше не превращать в постоянных жителей балкона, – в материале Zakon.kz.

Старая техника, краски и аэрозоли

Старые телевизор, компьютер, принтер или другая техника часто отправляются именно на лоджии. Кажется логичным – пользоваться не будем, а выбросить жалко – пусть постоит.

Однако летом застекленный балкон сильно нагревается, зимой промерзает, а при перепадах температуры внутри техники может появляться конденсат. Особенно нежелательно хранить там устройства с аккумуляторами. Сильный холод и перегрев батареям не на пользу.

Не лучшая идея хранить на балконе банки с краской, лаком и растворителями. Высокая температура и прямые солнечные лучи могут повлиять на свойства некоторых составов.

Аэрозольные баллоны тоже требуют соблюдения условий хранения. И есть еще одна бытовая неприятность – плохо закрытая банка способна превратить балкон в помещение с запахом краски на несколько дней.

балкон, вещи, хлам, техника, одежда, продукты, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 18:11

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

Балкон не всегда хороший холодильник

Зимой идея хранить продукты на балконе кажется удобной. За окном холодно, а значит, зачем занимать место в холодильнике? Но температура на балконе может меняться даже в течение одного дня. Мясо, молочные продукты и готовые блюда такие перепады переносят плохо, особенно если на улице внезапно потеплело.

С крупами, мукой и другими сухими продуктами ситуация иная. Они не испортятся от легкого холода, но при высокой влажности могут отсыреть, а поврежденная или неплотно закрытая упаковка способна привлечь насекомых. И тогда домашний запас неожиданно превратится в маленькую коммунальную квартиру для вредителей.

балкон, вещи, хлам, техника, одежда, продукты, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 18:11

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

Одежда и мебель тоже могут пострадать

Сезонные вещи легко отправить на балкон до следующей зимы: куртки, свитера, одеяла и обувь занимают много места в квартире, поэтому хочется убрать их подальше и забыть на несколько месяцев. Но балкон для такого хранения подходит не всегда. Текстиль способен впитывать влагу, пыль и посторонние запахи, особенно если помещение плохо проветривается.

В результате к началу сезона вещи могут потребовать не только стирки, но и серьезной чистки. А шерсть, мех и другие натуральные материалы могут привлечь моль. Поэтому одежду перед хранением лучше постирать или почистить, хорошо просушить и убрать в закрытые контейнеры или специальные чехлы. Просто оставить зимнюю куртку в пакете на балконе – не лучший вариант.

Деревянная мебель тоже не любит постоянные перепады температуры и влажности. Под их воздействием древесина может рассыхаться, разбухать, трескаться и деформироваться, а покрытие – портиться. Особенно быстро это происходит на открытых или неутепленных балконах. Поэтому старый шкаф или стулья, которые планируется "когда-нибудь отвезти на дачу", лучше не оставлять там на несколько сезонов.

балкон, вещи, хлам, техника, одежда, продукты, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 18:11

Фото: pexels

Что можно оставить на балконе

Балкон лучше использовать для вещей, которым не страшны обычные перепады температуры и влажности. Например, для некоторых инструментов, садового инвентаря, пластиковых контейнеров и других предметов.

балкон, вещи, хлам, техника, одежда, продукты, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 18:11

Фото: pexels

Главное правило простое – если вещь жалко испортить, сначала стоит проверить условия ее хранения. Балкон должен помогать освобождать место в квартире, а не становиться кладбищем вещей, которые когда-то собирались использовать "вот буквально скоро".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
напитки, жара, коктейли, рецепты
16:11, 08 июля 2026
Пять напитков, которые помогут быстро освежиться в жару
Назван способ борьбы с голубями на балконе
15:47, 07 июня 2026
Названы бюджетные средства, которые навсегда прогонят голубей с балкона
жара, повышение температуры
09:20, 28 июля 2024
12 способов выжить без кондиционера в жару и охладить квартиру
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ATP
19:44, Сегодня
Новак Джокович ответил на слухи о завершении карьеры
Фото: UFC
19:14, Сегодня
Яир Родригес выбыл из главного боя Noche UFC против Жана Силвы
Фото: ФК &quot;Тараз&quot;
18:58, Сегодня
"Арыс" и "Тараз" разошлись миром в матче Первой лиги
Фото: КФФ
18:18, Сегодня
Кайрат Нурдаулетов может покинуть пост главного тренера "Жетысу"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: