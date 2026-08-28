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Три знака зодиака начнут богатеть, начиная с этого момента и до 6 сентября

Мужчина, доллары, стиль, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 08:28 Фото: magnific
С 31 августа по 6 сентября 2026 года Меркурий в Деве сыграет важную роль в финансовом благополучии трех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Yourtango, на этой неделе астрологи рекомендуют им быть логичными и обстоятельными в общении с другими. Готовность подкрепить свои слова планом и доказательствами – вот что действительно имеет решающее значение.

Телец

Несмотря на то, что вы являетесь одним из самых финансово обеспеченных знаков зодиака, вас часто беспокоят опасения, что вы все потеряете и окажетесь в нищете. В большинстве случаев эти опасения не обоснованы. Поэтому важно отпустить страхи во время последней четверти Луны в Близнецах 4 сентября. То, что вы думаете и говорите сами себе, имеет решающее значение в предстоящие дни.

Лев

На этой неделе прислушайтесь к своей интуиции. Несмотря на то, что формально это неделя логики и прагматизма, это не значит, что вам нужно полностью отказаться от интуиции и духовности. Меркурий в Деве на этой неделе поможет вам быть более практичными в финансовом плане, поэтому чрезмерные траты или рискованные инвестиции не входят в ваши планы.

Козерог

В эту субботу вы освободитесь от ограничений способами, которые удивят даже вас самих. Эта энергия сильно отличается от того, как вы обычно действуете, поэтому вам придется немного выйти из зоны комфорта, чтобы максимально использовать эту возможность. Доверяйте своим чувствам больше, чем тому, что кажется практичным. Вам нужно позволить своим деньгам работать на вас, а не изнурять себя в процессе достижения успеха. Но для достижения этого, разрешите себе расти.

Ранее астрологи пообещали мистическую поддержку в жизни трех знаков зодиака.

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Аксинья Титова
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