Астрологи пообещали мистическую поддержку в жизни трех знаков зодиака

28 августа 2026 года жизнь станет прекрасной для трех знаков зодиака. Они воспримут грядущее полнолуние, как некое мистическое средство исполнения желаний, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Yourtango, поскольку сегодня не только полнолуние, но и лунное затмение в Рыбах, можно загадывать желания. Знайте, что Вселенная чувствует наши намерения.

Близнецы

Вы поняли, что потратили слишком много времени на сомнения практически во всем, что приходило и уходило из вашей жизни. И это утомительно. Во время полнолуния в Рыбах вы снова почувствуете надежду на лучшее. Именно во время этого лунного транзита вы можете осознать, что вы – это то, кем вы себя делаете. Принятие такой ответственности – первый шаг к гораздо лучшей жизни, но самый важный.

Скорпион

Во время полнолуния в Рыбах в пятницу что-то внутри вас ломается. Вы начинаете понимать, что эти затянувшиеся и непрекращающиеся сомнения действительно сильно на вас повлияли. Вам надоело быть пессимистом. Вы хотите вернуть себя прежнего. В вашем сердце снова появляется надежда, и вы планируете сохранить ее.

Водолей

Благодаря полнолунию в Рыбах, вы заглянете глубоко внутрь себя и вспомните, что надежда есть всегда. Вы уже позволяли бездне отчаяния поглотить вас, но сейчас ваше чувство таково: больше этого не будет. Надежда жива и здорова, она живет в вашем разуме, теле и духе. Именно это осознание делает жизнь прекрасной.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которых ждет долгожданный прорыв до конца сентября.