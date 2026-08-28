Астрологи пообещали мистическую поддержку в жизни трех знаков зодиака
Как пишет Yourtango, поскольку сегодня не только полнолуние, но и лунное затмение в Рыбах, можно загадывать желания. Знайте, что Вселенная чувствует наши намерения.
Близнецы
Вы поняли, что потратили слишком много времени на сомнения практически во всем, что приходило и уходило из вашей жизни. И это утомительно. Во время полнолуния в Рыбах вы снова почувствуете надежду на лучшее. Именно во время этого лунного транзита вы можете осознать, что вы – это то, кем вы себя делаете. Принятие такой ответственности – первый шаг к гораздо лучшей жизни, но самый важный.
Скорпион
Во время полнолуния в Рыбах в пятницу что-то внутри вас ломается. Вы начинаете понимать, что эти затянувшиеся и непрекращающиеся сомнения действительно сильно на вас повлияли. Вам надоело быть пессимистом. Вы хотите вернуть себя прежнего. В вашем сердце снова появляется надежда, и вы планируете сохранить ее.
Водолей
Благодаря полнолунию в Рыбах, вы заглянете глубоко внутрь себя и вспомните, что надежда есть всегда. Вы уже позволяли бездне отчаяния поглотить вас, но сейчас ваше чувство таково: больше этого не будет. Надежда жива и здорова, она живет в вашем разуме, теле и духе. Именно это осознание делает жизнь прекрасной.
Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которых ждет долгожданный прорыв до конца сентября.