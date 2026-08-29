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Советы

Астрологи назвали пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех до 22 сентября

финансовое благополучие, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 13:41 Фото: magnific
Сезон Девы, который продлится до 22 сентября 2026 года, может оказаться особенно удачным в финансовом плане для пяти знаков зодиака. По мнению астрологов, в ближайшие недели их ждут новые возможности для увеличения дохода и улучшения финансового положения, сообщает Zakon.kz.

Солнце находится в Деве, а этот период традиционно связывают с вниманием к деталям, практичностью и рациональным подходом. Именно поэтому сезон может подтолкнуть некоторых людей к более взвешенным решениям, которые в будущем принесут финансовые результаты. Об этом пишет издание YourTango.

Дева

Для Дев наступил их собственный зодиакальный сезон, поэтому именно сейчас им стоит внимательнее присмотреться к своим финансам и упущенным возможностям. По словам астролога Хелены Хатор, в ближайшие недели Девы смогут обнаружить "скрытое изобилие", если пересмотрят финансовые записи и обратят внимание на то, что ранее могли упустить.

Астролог также советует представителям знака больше внимания уделять знакомствам и помощи другим. Это может принести неожиданные возможности. Кроме того, Девам стоит быть готовыми пересмотреть некоторые прошлые финансовые решения, в том числе связанные с возвратом средств.

Рак

Ракам в сезон Девы может особенно пригодиться их умение общаться. Хатор считает, что слова представителей этого знака, их публикации и профессиональные идеи в этот период способны приносить деньги. Особенно благоприятным время может оказаться для карьерных проектов. При этом финансовый эффект, по словам астролога, способен сохраниться и после завершения сезона Девы.

Ракам рекомендуют не останавливаться на достигнутом и продолжать управлять деньгами осторожно и стратегически.

Водолей

Для Водолеев сезон Девы может стать временем серьезного пересмотра финансовых условий. В частности, астрологи советуют обратить внимание на пассивный доход и рабочие договоренности.

По прогнозу Хелены Хатор, после такого пересмотра к 22 сентября Водолеи могут оказаться в более выгодном финансовом положении.

Представителям знака, которые в последние месяцы испытывали разочарование или ощущение застоя, советуют сохранять спокойствие во время переговоров. Взвешенный подход может помочь добиться более выгодных условий работы и оплаты.

Телец

Сезон Девы считается благоприятным периодом и для Тельцов, поскольку оба знака относятся к земной стихии. По словам Хелены Хатор, действия, предпринятые представителями этого знака до 22 сентября, способны принести заметные результаты.

При этом астролог Валери Меса советует Тельцам не сосредотачиваться исключительно на материальной стороне жизни. По ее словам, сезон Девы призывает освободить больше места для радости, отдыха и занятий, которые действительно вдохновляют. Такой баланс, считают астрологи, поможет Тельцам лучше понимать собственные желания и в долгосрочной перспективе принимать решения, способствующие благополучию.

Козерог

Козерогам сезон Девы может принести успех через новые знания, путешествия и необычные возможности. Валери Меса отмечает, что этот период активизирует девятый дом – сферу приключений, образования и открытий.

Представителям знака советуют не бояться выходить за пределы привычного. Новое обучение, поездка, деловой проект или другое важное открытие могут стать отправной точкой для долгожданных перемен и финансового успеха.

Ранее мы сообщали, что три знака зодиака смогут вернуть душевные силы 29 августа.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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