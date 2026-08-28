#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+25°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+25°
$
464.77
541.36
5.41
Советы

Три знака зодиака смогут вернуть душевные силы 29 августа

душевные силы, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 19:47 Фото: magnific
В субботу, 29 августа 2026 года, представители трех знаков зодиака смогут почувствовать прилив душевных и эмоциональных сил, сообщает Zakon.kz.

По астрологическому прогнозу Луна в Рыбах создаст подходящие условия для того, чтобы замедлиться, переосмыслить происходящее и восстановить внутренний баланс.

Астрологи советуют в этот день уделить больше времени себе и меньше – чужим проблемам. Такая пауза поможет пересмотреть личные границы, перестать тратить энергию на ненужные дела и сосредоточиться на собственных целях. Об этом пишет издание YourTango.

Телец

Для Тельцов суббота станет подходящим моментом, чтобы перестать уделять слишком много внимания поступкам и словам окружающих. Представители знака могут осознать, сколько энергии уходит на чужие проблемы, и наконец сосредоточиться на собственной жизни. Луна в Рыбах поможет им принять решение отказаться от того, что больше не приносит пользы или счастья.

Весы

Рожденные под этим знаком могут неожиданно вспомнить о занятии или увлечении, которое когда-то приносило им радость. Это заставит их задуматься о том, насколько сильно они отдалились от прежних интересов. Однако речь идет не о возвращении в прошлое, а скорее о попытке вернуть себе творческий настрой, концентрацию и эмоциональную устойчивость.

Водолей

К Водолеям 29 августа может прийти осознание, что одно из текущих дел отнимает слишком много времени и сил. Они почувствуют необходимость остановиться и изменить привычный ход событий. Этот внутренний импульс поможет им выбраться из состояния застоя, направить энергию на новые цели и восстановить баланс во всех сферах жизни.

Ранее мы сообщали, что три знака зодиака будут богатеть, начиная с этого момента и до 6 сентября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
20:18, Сегодня
Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной короля Норвегии Харальда V
надежда на лучшее
19:31, 05 августа 2026
Три знака зодиака почувствуют долгожданные перемены уже с 6 августа
гороскоп
00:40, 04 августа 2026
Вселенная готовит подарок: три знака зодиака, которым повезет 4 августа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шерзод Давлатов перед схваткой
20:34, Сегодня
Казахстанский дзюдоист Давлатов проиграл узбеку в схватке за "бронзу" на Grand Slam
Руслан Мадиев перед поединком
20:14, Сегодня
Руслан Мадиев прокомментировал уверенную победу на вечере бокса в Астане
ФК &quot;Тараз&quot; после поебдного матча в Первой лиге
19:51, Сегодня
"Тараз" обыграл "Тобыл М" в матче Первой лиги
Руслан Мадиев перед поединком
19:19, Сегодня
Мадиев дважды отправил в нокдаун Агаева и одержал победу на вечере бокса в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: