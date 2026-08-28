Три знака зодиака смогут вернуть душевные силы 29 августа

В субботу, 29 августа 2026 года, представители трех знаков зодиака смогут почувствовать прилив душевных и эмоциональных сил, сообщает Zakon.kz.

По астрологическому прогнозу Луна в Рыбах создаст подходящие условия для того, чтобы замедлиться, переосмыслить происходящее и восстановить внутренний баланс.

Астрологи советуют в этот день уделить больше времени себе и меньше – чужим проблемам. Такая пауза поможет пересмотреть личные границы, перестать тратить энергию на ненужные дела и сосредоточиться на собственных целях. Об этом пишет издание YourTango.

Телец

Для Тельцов суббота станет подходящим моментом, чтобы перестать уделять слишком много внимания поступкам и словам окружающих. Представители знака могут осознать, сколько энергии уходит на чужие проблемы, и наконец сосредоточиться на собственной жизни. Луна в Рыбах поможет им принять решение отказаться от того, что больше не приносит пользы или счастья.

Весы

Рожденные под этим знаком могут неожиданно вспомнить о занятии или увлечении, которое когда-то приносило им радость. Это заставит их задуматься о том, насколько сильно они отдалились от прежних интересов. Однако речь идет не о возвращении в прошлое, а скорее о попытке вернуть себе творческий настрой, концентрацию и эмоциональную устойчивость.

Водолей

К Водолеям 29 августа может прийти осознание, что одно из текущих дел отнимает слишком много времени и сил. Они почувствуют необходимость остановиться и изменить привычный ход событий. Этот внутренний импульс поможет им выбраться из состояния застоя, направить энергию на новые цели и восстановить баланс во всех сферах жизни.

Ранее мы сообщали, что три знака зодиака будут богатеть, начиная с этого момента и до 6 сентября.