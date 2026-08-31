#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+16°
$
462.31
536.09
5.34
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+16°
$
462.31
536.09
5.34
Советы

Тайны, деньги или признание: четыре знака зодиака, которых ждет успех 1 сентября

гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 01:11 Фото: magnific.com
Переход Луны в знак Тельца 1 сентября 2026 года принесет финансовую удачу и гармонию четырем знакам зодиака, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, поскольку Телец отвечает за материальное благополучие и находится под управлением Венеры, этот день станет особенным для многих сфер жизни.

Овен

Изобилие придет через вещи, которыми вы уже владеете. Астрологи советуют навести порядок дома: начнете ли вы с удовольствием использовать забытые покупки или щедро подарите их друзьям – позитивная карма вернется к вам в десятикратном объеме.

Лев

Луна в Тельце активирует сферу карьеры и вернет вам уверенность в завтрашнем дне. Встреча с коллегой или покровителем (возможно, Козерогом или Водолеем) поможет по-новому взглянуть на рабочие процессы и понять, что вы сам кузнец своего успеха.

Стрелец

Удача придет через порядок и заботу о здоровье. Тяга к идеальной чистоте и избавлению от лишнего сыграет на руку: очистив пространство и избавившись от ненужных задач, вы откроете путь для финансового потока и почувствуете истинную гармонию.

Весы

Ваш ключ к изобилию 1 сентября – душевные разговоры и искренность. Откровенный обмен секретами с близким человеком укрепит связь и напомнит, что настоящая дружба – это главное богатство, которое притягивает удачу.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее Василиса Володина дала неожиданный совет на 31 августа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
гороскоп
01:03, 01 июля 2026
Деньги, удача и новые возможности: эти четыре знака зодиака станут счастливчиками 1 июля
Природа, эмоции, радость
05:41, 19 июня 2026
Известны пять знаков зодиака, которые станут счастливчиками прямо сейчас
Прыжок, небо, полет
05:31, 31 июля 2026
Астрологи пообещали неожиданное везение четырем знакам зодиака
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Забит Магомедшарипов на фотосессии
01:49, 01 сентября 2026
"Видео у меня в архиве": Забит Магомедшарипов подтвердил нокаут Стерлинга на спарринге
Янник Синнер во время матча на турнире АТР
01:18, 01 сентября 2026
Стал известен точный диагноз Янника Синнера, из-за которого он пропускает US Open
Фото: instagram.com/a.karpovich
00:44, 01 сентября 2026
Андрей Карпович высказался после матча КПЛ "Елимай" - "Кайрат"
Бой Умара Нурмагомедова и Сун Ядуна на турнире UFC в Китае
00:35, 01 сентября 2026
"Для индустрии это хорошо": Камил Гаджиев - о поражении Умара Нурмагомедова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: