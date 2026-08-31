"Все это не столь важно": Василиса Володина дала неожиданный совет на 31 августа

Известный российский астролог Василиса Володина дала неожиданный совет на сегодняшний день, 31 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как отметила астролог в своем Telegram-канале, "грустно прощаться с летом, а тут и на небе – обстановка не лучшая".

"С раннего утра и до 23:00 по московскому времени (01:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) Луна не в ладах с Венерой. Если не выбран наряд для Первого звонка и не куплены букеты, главное – не психовать. Все это не столь важно", – заявила Василиса Володина в понедельник.

По ее словам, самое время отреагировать юмором на пригоревшую яичницу, "с боями" втиснуться в запись к маникюрше, а советы подруг или продавщиц в магазине слушать, но пропускать мимо ушей.

"Последний час суток – Луна в свободном уходе. Она прекрасно способствует отдыху, а попыткам что-то срочно менять в жизни – нет. Оставляем все как есть", – подчеркнула Василиса Володина.

Она уточнила, что сегодняшний разлад с Венерой уляжется к утру вторника, 1 сентября.

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