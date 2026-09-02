Названы знаки зодиака, которые скоро окажутся в потоке денег и успеха
Как пишет издание YourTango, до 22 сентября 2026 года каждый из этих астрологических знаков будет выигрывать по-крупному.
Дева
Если вы будете поддерживать дружеские отношения и помогать другим, то будете вознаграждены. И поскольку Венера большую часть сезона вашего дня рождения будет находиться в предтеневой фазе, нужно вернуться к тому, что было раньше. Вы не только увидите упущенные возможности для налаживания связей, но и, возможно, получите много возвратов.
Рак
Коммуникативные навыки вот-вот взлетят до небес. А изобилие, которое вы сейчас создаете поможет в будущем. Так что, если вы зарабатываете деньги, продолжайте в том же духе. Проявляя осторожность и стратегический подход в управлении финансами, вы обеспечиваете себе большой успех.
Водолей
Вас ждут важные переговоры, после них вы окажетесь в очень выгодном финансовом положении. Во время переговоров сохраняйте самообладание. Если вы будете держать себя в руках, то, скорее всего, сможете договориться о зарплате своей мечты.
Телец
В ближайшие несколько недель вам будет очень легко воплотить в жизнь свои мечты. Вы начнете выбирать то, что вас по-настоящему вдохновляет, и в долгосрочной перспективе это приведет вас к большему изобилию.
Козерог
Вам пора отправится в путь и исследовать мир. Будь то ради дела или ради новых впечатлений, если вы выберете свой путь, это принесет сияние, которого вы так ждали.