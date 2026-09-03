Известны знаки зодиака, которые найдут свое счастье совсем скоро

3 сентября 2026 года три знака зодиака наконец-то снова почувствуют себя счастливыми. Во время прямого движения Марса в четверг грусть перестанет быть постоянной составляющей их жизни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, вот кто не станет вечно прибывать в угнетенном состоянии.

Близнецы

В четверг вы смиритесь с мыслью, что вы – режиссер своей жизни и именно от вас зависит то, как вы измените цель своего персонажа. Вам не нужно принимать все как есть. Вы так долго пребывали в унынии, что привыкли к нему. Вы уже не замечаете этого, но окружающие замечают. Во время нового транзита вы начнете снова искать счастье. И найдете.

Рак

В четверг у вас есть возможность освободиться от печали и уныния, которые, как вам казалось, стали определяющим фактором в вашей жизни. Вы отказываетесь позволить им стать неотъемлемой частью вашей личности. Во время прямого движения Марса вы наконец-то отказываетесь от мысли, что нужно грустить, чтобы почтить память человека, которого больше нет в вашей жизни: вы не обязаны больше о нем печалится и вам не нужно продолжать наказывать себя.

Рыбы

В четверг вам нужно собраться с силами и смелостью, чтобы сказать "да" счастью. Вам не суждено прожить грустную жизнь. Просто однажды вы загрустили и не остановились, но теперь вы готовы к переменам. Если вы чувствуете желание вырваться из овладевшей вами печали, следуйте этому инстинкту. Освободите себя – давно пора снова начать чувствовать себя счастливым.

Ранее астрологи пообещали, что представители трех знаков зодиака ощутят жизнь "без стыда и совести" после 3 сентября.