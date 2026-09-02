Что делать, если вы стали свидетелем ДТП: алгоритм спасения человека

Специалисты рассказали, как правильно себя вести, если вы стали свидетелем ДТП. Ведь очевидец аварии может помочь пострадавшим и спасти жизнь, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве здравоохранения обозначили первоочередные действия человека, если по стечению обстоятельств он оказался рядом с местом ДТП с пострадавшими.

По словам врача-инструктора учебно-тренингового центра Бориса Сартаева, многие могут стать случайными свидетелями дорожно-транспортного происшествия, но не каждый знает, как помочь пострадавшему и при этом не навредить ему.

Врач дал последовательный алгоритм действий, как оказать правильную помощь при ДТП.

Первое действие – обеспечить безопасность для себя и травмированного в аварии человека.

Если вы стали свидетелями ДТП – ваши правильные действия должны начинаться с того, чтобы вы поставили свой автомобиль за 30-50 м, от произошедшей аварии, очевидцами которой вы стали. Включите аварийные огни, создав тем самым защиту от проезжающих мимо машин.

Помните, чем выше скорость движения на трассе, тем дальше должна располагаться ваша автомашина.

Перед своим авто, на расстоянии 30-40 м, поставьте знак "аварийной остановки".

"Если вы находитесь на дороге в ночное время, либо в условиях плохой видимости, необходимо попросить кого-то из окружающих пройти за 100 м до аварии, и с обочины проезжей части подавать световые сигналы фонариком или экраном мобильного телефона", – сказал инструктор.

Далее следует отсоединить клеммы от аккумулятора, чтобы предотвратить возгорание. Не курите рядом с местом аварии и не зажигайте огонь.

Выясните, сколько всего пострадавших. Вызовите скорую помощь, позвонив по номерам 103 или 112, сообщив место ДТП и количество травмированных людей.

Следующим шагом должен стать осмотр пострадавшего. Если вы заметили у него сильное кровотечение, остановите его на месте.

"При сильном кровотечении прижмите рану чистой тканью или бинтом и удерживайте давление до приезда помощи", – пояснил врач.

Оцените дыхание и состояние человека.

"Если человек в сознании и хорошо дышит. Нет прямой угрозы для жизни, то мой совет – дождитесь медиков и не трогайте пострадавшего до приезда скорой помощи. Вы можете не заметить серьезной травмы и случайно принести еще больший вред организму травмированного в ДТП", – подчеркнул Борис Сартаев.

Укройте человека тем, что есть под рукой. Если есть угроза для жизни, и человека нужно срочно переместить из аварийного автомобиля. Чтобы без риска вытащить пострадавшего из автомобиля, нужно это делать очень аккуратно.

"Конечно же у обычного человека нет под рукой специальных средств и фиксаторов на шею, для того, чтобы обезопасить возможно поврежденные отделы позвоночника. В этом случае поможет действовать метод Раутека", – сказал специалист.

Метод Раутека (захват Раутека) – это техника экстренной эвакуации, которая помогает быстро извлечь пострадавшего из автомобиля или опасной зоны и переместить его в безопасное место. Этот способ эффективен, даже если спасатель физически слабее пострадавшего или если человек находится без сознания. Основная цель приема – защитить позвоночник, особенно шейный отдел, пострадавшего во время экстренного перемещения.

Как правильно выполнять прием Раутека:

Нужно правильно зафиксировать голову и сделать захват. Подойдите к пострадавшему со спины или сбоку. Просуньте свои руки под его подмышками. Одной своей рукой плотно захватите предплечье его неповрежденной руки, так, чтобы его рука оказалась прижата поперек его же груди. Второй своей рукой зафиксируйте нижнюю челюсть пострадавшего, прижимая его голову к своему плечу или груди. Это защитит шею от резких движений. Следующей задачей является – извлечение и перемещение травмированного человека. Для этого крепко удерживайте пострадавшего, аккуратно потяните его на себя, извлекая из опасной зоны. Тащите человека спиной вперед (волоком), стараясь держать его корпус максимально близко к своему телу.

Проверьте дыхание. Если человек без сознания и не дышит нормально – начинайте сердечно-легочную реанимацию (СЛР): 30 нажатий на грудную клетку → два вдоха.

30 нажатий: давите на центр грудины двумя руками, затем делайте два вдоха: зажмите нос пострадавшего, запрокиньте его голову и сделайте два плавных выдоха ему в рот (по одной секунде каждый).

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