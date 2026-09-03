Богатство уже близко: три знака зодиака получат редкий шанс изменить свою жизнь

В период с 7 по 13 сентября 2026 года три знака зодиака окажутся в эпицентре мощных финансовых потоков и смогут привлечь настоящие богатство и успех, сообщает Zakon.kz.

По данным издания YourTango, начавшийся разворот Урана в ретроградную фазу и переход Венеры в знак Скорпиона откроют редкие возможности для материального роста, однако главный секрет процветания до конца года будет кроется в глубокой внутренней переоценке собственных сил и избавлении от ограничивающих установок.

Для Весов с 10 сентября начнется важнейший этап в сфере личных финансов, связанный с ингрессией Венеры в знак Скорпиона. Астрологи предупреждают, что этот транзит запустит длительный цикл: планета уйдет в ретроград с 3 по 25 октября, а затем вновь вернется в этот водный знак 4 декабря.

В этот период Весам предстоит пройти путь от простого понимания своей ценности до ее полного воплощения в жизни, а также проработать старые внутренние блоки и тайны, мешающие выходу на желаемый уровень дохода.

Львы окажутся на пороге нового этапа благодаря Новолунию в знаке Девы, которое наступит 11 сентября. Это событие подведёт черту под сложным финансовым периодом, подарит надежду и поможет выстроить четкий курс на успех.

Астрологическая точка 11 сентября тесно связана с прошедшим 28 августа Лунным затмением в Рыбах и предстоящим 20 февраля 2027 года Затмением в Деве, которое завершит важный цикл.

У Львов есть время до конца зимы, чтобы внимательно проработать детали своего бюджета, избежать бессмысленных трат и заложить фундамент долгосрочной стабильности.

Тельцов ждет глоток свежего воздуха: 10 сентября Уран начинает ретроградное движение в знаке Близнецов, которое продлится до февраля 2027 года.

Планета радикальных перемен потребует от представителей этого знака новаторского подхода к заработку и переосмысления самого понятия богатства.

Тельцам придется преодолеть внутреннее противоречие между сиюминутными удовольствиями и стратегической выгодой, но именно терпение и нестандартные идеи помогут им построить устойчивое благополучие.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что начало осени принесет некоторым знакам зодиака настоящее финансовое изобилие.