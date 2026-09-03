#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+14°
$
455.86
528.84
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+14°
$
455.86
528.84
5.25
Происшествия

Снизу сауна, сверху детский сад: крупный пожар вспыхнул в Астане

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 02:43 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В районе Алматы города Астаны ночью 3 сентября 2026 года загорелась кровля двухэтажного здания. Спасателям удалось не допустить распространение огня на жилые дома, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК, здание расположено по улице Обаган. На первом этаже находятся сауна и пивной магазин, на втором – частный детский сад.

"По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли здания. Тушение пожара осложнялось плотной застройкой, сильным задымлением, а также наличием узких проездов и проходов", – сообщили в МЧС РК.

Спасателям удалось предотвратить распространение огня на расположенные рядом жилые дома. Пожар ликвидирован на площади 250 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

1 сентября 2026 года пожар вспыхнул в больнице Караганды, пациентов эвакуировали в соседний блок.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
пожар
18:24, 03 ноября 2024
Крупный пожар потушили в Алматинской области
пожар в Алматы
00:15, 28 января 2025
Стали известны подробности крупного пожара в Алматы
пожар в Астане
01:33, 25 мая 2026
Пожар вспыхнул в детской больнице в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
sportarena.kz
03:53, 04 сентября 2026
Мирра Андреева с "баранкой" обыграла Еву Лис во втором круге US Open
Юлия Путинцева в первом круге US Open
03:28, 04 сентября 2026
Появился видеообзор поражения Путинцевой во втором круге US Open
Юлия Путинцева в матче первого круга US Open
02:58, 04 сентября 2026
Юлия Путинцева не смогла выйти в третий круг US Open
Анна Данилина и Александра Крунич на турнире WTA 500 в Монтеррее
02:29, 04 сентября 2026
Анна Данилина квалифицировалась на Итоговый турнир WTA
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: