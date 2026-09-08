ЭЦП, пароли и SMS-коды: семь простых и жизненно важных советов от разработчиков eGov

Фото: gov4c.kz

В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) сегодня, 8 сентября 2026 года, напомнили казахстанцам, насколько важно не только пользоваться цифровыми сервисами, но и заботиться о безопасности своих данных, сообщает Zakon.kz.

Специалисты разместили простые меры предосторожности, которые помогут защитить себя от мошенников и других цифровых угроз. Не сообщайте ключи ЭЦП, пароли, SMS-коды и коды подтверждения. Используйте антивирус для защиты устройств. Проверяйте подозрительные звонки через официальные каналы связи. Не сообщайте пароли и коды, не переходите по подозрительным ссылкам. Используйте сложные пароли и двухфакторную аутентификацию. Устанавливайте и обновляйте приложения из официальных источников. Защищайте персональные данные и не публикуйте конфиденциальную информацию. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от eGov.kz (@egov.kz) "Сохраняйте основные правила кибербезопасности и делитесь ими с близкими". АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) Ранее казахстанцам подробно рассказывали, как делегировать права сотруднику на подписание документов.

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