ЭЦП, пароли и SMS-коды: семь простых и жизненно важных советов от разработчиков eGov
Фото: gov4c.kz
В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) сегодня, 8 сентября 2026 года, напомнили казахстанцам, насколько важно не только пользоваться цифровыми сервисами, но и заботиться о безопасности своих данных, сообщает Zakon.kz.
Специалисты разместили простые меры предосторожности, которые помогут защитить себя от мошенников и других цифровых угроз.
- Не сообщайте ключи ЭЦП, пароли, SMS-коды и коды подтверждения.
- Используйте антивирус для защиты устройств.
- Проверяйте подозрительные звонки через официальные каналы связи.
- Не сообщайте пароли и коды, не переходите по подозрительным ссылкам.
- Используйте сложные пароли и двухфакторную аутентификацию.
- Устанавливайте и обновляйте приложения из официальных источников.
- Защищайте персональные данные и не публикуйте конфиденциальную информацию.
"Сохраняйте основные правила кибербезопасности и делитесь ими с близкими".АО "Национальные информационные технологии" (НИТ)
Ранее казахстанцам подробно рассказывали, как делегировать права сотруднику на подписание документов.
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