#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+29°
$
454.31
528.04
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+29°
$
454.31
528.04
5.25
Советы

ЭЦП, пароли и SMS-коды: семь простых и жизненно важных советов от разработчиков eGov

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 17:10 Фото: gov4c.kz
В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) сегодня, 8 сентября 2026 года, напомнили казахстанцам, насколько важно не только пользоваться цифровыми сервисами, но и заботиться о безопасности своих данных, сообщает Zakon.kz.

Специалисты разместили простые меры предосторожности, которые помогут защитить себя от мошенников и других цифровых угроз.

  1. Не сообщайте ключи ЭЦП, пароли, SMS-коды и коды подтверждения.
  2. Используйте антивирус для защиты устройств.
  3. Проверяйте подозрительные звонки через официальные каналы связи.
  4. Не сообщайте пароли и коды, не переходите по подозрительным ссылкам.
  5. Используйте сложные пароли и двухфакторную аутентификацию.
  6. Устанавливайте и обновляйте приложения из официальных источников.
  7. Защищайте персональные данные и не публикуйте конфиденциальную информацию.
"Сохраняйте основные правила кибербезопасности и делитесь ими с близкими".АО "Национальные информационные технологии" (НИТ)

Ранее казахстанцам подробно рассказывали, как делегировать права сотруднику на подписание документов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Трудовая книжка, трудовые книжки, трудовой стаж, трудовой документ, трудоустройство, работодатель, работодатели, работник, работники, сотрудник, сотрудники, профессия, профессии, работа
17:19, Сегодня
Как долго и сколько будет платить государство казахстанцам при потере работы
Хакеры, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, взлом данных, личные данные, персональные данные, утечка персональных данных, утечка данных
15:36, 04 сентября 2026
Казахстанцам напомнили важную деталь о сотрудниках eGov и ЭЦП
Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака
17:39, 04 ноября 2025
Казахстанцам напомнили об опасности из-за кодов из SMS от 1414
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
ФК &quot;Астана&quot; перед матчем КПЛ
18:11, Сегодня
Футболисты "Астаны" готовы к бойкоту из-за долгов по зарплате
Колби Ковингтон
17:46, Сегодня
Колби Ковингтон не исключил возвращение в UFC
Сборная Казахстана вошла в ТОП-4 FIFAe Continental Championship Europe 2026
17:27, Сегодня
Сборная Казахстана вошла в ТОП-4 FIFAe Continental Championship Europe 2026
Стас Покатилов попал на предматчевый постер &quot;Сабаха&quot; против &quot;Манчестер Юнайтед&quot; в ЛЧ
17:06, Сегодня
Стас Покатилов попал на предматчевый постер "Сабаха" против "Манчестер Юнайтед" в ЛЧ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: