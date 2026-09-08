Как долго и сколько будет платить государство казахстанцам при потере работы

В Министерстве труда и социальной защиты населения 8 сентября 2026 года рассказали, что важно знать и сделать казахстанцам, потерявшим работу, а также о новшествах в этой системе, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане действует комплекс мер, направленных на содействие занятости людей:

помощь в поиске работы;

профессиональное обучение;

трудоустройство на субсидируемые рабочие места;

при наличии соответствующего права – социальная выплата по случаю потери работы.

Что нужно сделать, чтобы получить помощь государства

Первый шаг. Зарегистрироваться в качестве лица, ищущего работу. Сделать это можно в карьерном центре по месту жительства, через портал электронного правительства или на портале Enbek.kz.

После регистрации карьерный центр подберет вакансии с учетом профессии, опыта работы, квалификации, желаемого уровня заработной платы и других условий.

Если подходящей работы пока нет, вас зарегистрируют в качестве безработного и предложат дополнительные меры содействия занятости. Среди них:

профессиональное обучение для получения новой специальности;

трудоустройство на субсидируемые рабочие места;

добровольное переселение в регионы, где есть возможности для трудоустройства.

При этом важно активно участвовать в поиске работы и рассматривать предлагаемые варианты трудоустройства. В случае необоснованного отказа от трех предложенных подходящих вариантов работы статус безработного прекращается.

Если вы участвовали в системе обязательного социального страхования и за вас уплачивались социальные отчисления, вам может быть назначена социальная выплата по случаю потери работы. В рамках пилотного проекта с 1 октября 2026 года она может быть назначена на максимальный срок до трех месяцев. Ранее социальная выплата назначалась от 1 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия в системе.

"Ее размер зависит от вашего среднемесячного дохода, продолжительности участия в системе и составляет 45% от среднемесячного дохода в пределах 7-кратного минимального размера заработной платы (595 000 тенге, 45% – 267 750 тенге. – Прим. ред.), что соответствует международным подходам в сфере социального обеспечения. В случае исключения статуса безработного выплата также прекращается", – пояснили в Минтруда.

После трудоустройства карьерный центр продолжает отслеживать занятость человека.

Таким образом, путь к новой работе включает несколько последовательных этапов:

регистрация в качестве лица, ищущего работу;

подбор вакансий;

при необходимости – получение дополнительных мер поддержки и последующее трудоустройство.

О том, что выплаты по безработице в Казахстане будут сокращать – как суммы, так и период, анонсировалось в начале года.