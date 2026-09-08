Как долго и сколько будет платить государство казахстанцам при потере работы
В Казахстане действует комплекс мер, направленных на содействие занятости людей:
- помощь в поиске работы;
- профессиональное обучение;
- трудоустройство на субсидируемые рабочие места;
- при наличии соответствующего права – социальная выплата по случаю потери работы.
Что нужно сделать, чтобы получить помощь государства
Первый шаг. Зарегистрироваться в качестве лица, ищущего работу. Сделать это можно в карьерном центре по месту жительства, через портал электронного правительства или на портале Enbek.kz.
После регистрации карьерный центр подберет вакансии с учетом профессии, опыта работы, квалификации, желаемого уровня заработной платы и других условий.
Если подходящей работы пока нет, вас зарегистрируют в качестве безработного и предложат дополнительные меры содействия занятости. Среди них:
- профессиональное обучение для получения новой специальности;
- трудоустройство на субсидируемые рабочие места;
- добровольное переселение в регионы, где есть возможности для трудоустройства.
При этом важно активно участвовать в поиске работы и рассматривать предлагаемые варианты трудоустройства. В случае необоснованного отказа от трех предложенных подходящих вариантов работы статус безработного прекращается.
Если вы участвовали в системе обязательного социального страхования и за вас уплачивались социальные отчисления, вам может быть назначена социальная выплата по случаю потери работы. В рамках пилотного проекта с 1 октября 2026 года она может быть назначена на максимальный срок до трех месяцев. Ранее социальная выплата назначалась от 1 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия в системе.
"Ее размер зависит от вашего среднемесячного дохода, продолжительности участия в системе и составляет 45% от среднемесячного дохода в пределах 7-кратного минимального размера заработной платы (595 000 тенге, 45% – 267 750 тенге. – Прим. ред.), что соответствует международным подходам в сфере социального обеспечения. В случае исключения статуса безработного выплата также прекращается", – пояснили в Минтруда.
После трудоустройства карьерный центр продолжает отслеживать занятость человека.
Таким образом, путь к новой работе включает несколько последовательных этапов:
- регистрация в качестве лица, ищущего работу;
- подбор вакансий;
- при необходимости – получение дополнительных мер поддержки и последующее трудоустройство.
О том, что выплаты по безработице в Казахстане будут сокращать – как суммы, так и период, анонсировалось в начале года.