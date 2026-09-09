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Советы

Заслуженный успех настигнет представителей трех знаков зодиака совсем скоро

Пара, девушка, парень, прыжок, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 08:17 Фото: magnific
9 сентября 2026 года три знака зодиака увидят, что значит заслуженный успех. Когда Венера выстроится в линию с Лилит, решительные действия принесут свои плоды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, в последнее время эти знаки зодиака вкладывали в работу все свои силы. На данном этапе единственным логичным результатом станет успех.

Дева

В последнее время вас что-то беспокоит. Это действительно поглотило вас целиком. Но не бойтесь. Скоро все обернется в вашу пользу. Конечно, вы не можете не волноваться. Но Венера на вашей стороне 9 сентября. Вы увидите перемену в настроении, за которой последует серьезный вздох облегчения. Вы потратили время на переживания, но сегодняшние новости развеют все ваши опасения.

Лев

Во время этого транзита Венеры и Лилит вы не проявляете особой амбициозности. Однако некоторое время назад вы все же приложили усилия. Сейчас они принесли свои плоды. То, что произойдет 9 сентября, будет почти неожиданностью. Успех застанет вас врасплох. Вы заслужили его сполна. Пора наконец-то насладиться им.

Телец

Жизнь – это борьба. Большинство людей с этим даже не поспорят. Но вы уже поняли, что она также приносит невероятные успехи, порой совершенно неожиданные. 9 сентября – один из таких дней для вас. Вы умеете принимать как хорошее, так и плохое. Но когда чаша весов склоняется в вашу пользу, вы приветствуете это.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее стали известны знаки зодиака, жизнь которых наладится после двух лет кармических испытаний.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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