По какой специальности в Казахстане легче трудоустроиться и где платят 2 млн тенге в месяц

О ситуации на бирже труда рассказали 9 сентября 2026 года в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, на Электронной бирже труда Enbek.kz отмечается высокая активность работодателей: на платформе размещено 105 907 актуальных вакансий.

Наибольшее количество вакансий в августе пришлось на сферу образования – 61 тыс. предложений. Это связано с формированием потребности в кадрах в преддверии нового учебного года. Значительное количество вакансий также размещено в сфере предоставления прочих видов услуг, здравоохранения и социального обслуживания, обрабатывающей промышленности, сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также строительства.

В региональном разрезе наибольшее количество вакансий размещено в Астане и Алматы – порядка 10 тыс. в каждом городе.

По уровню квалификации августовские вакансии распределились следующим образом:

46,6% предназначались для специалистов высокого уровня квалификации;

33,1% – для специалистов среднего уровня;

20,3% – для работников низкой квалификации.

В августе на Enbek.kz также были представлены вакансии с уровнем предлагаемой заработной платы свыше 1 млн тенге. В их числе:

начальник смены в добывающей промышленности с заработной платой около 2,06 млн тенге;

специалист по кибербезопасности – около 2 млн тенге;

директор рудника – около 1,63 млн тенге.

Наиболее высокие зарплатные ожидания среди соискателей зафиксированы у начальников административных отделов – около 2,02 млн тенге, руководителей проектов по разработке новых продуктов – около 1,84 млн тенге и мастеров по сбыту – около 1,75 млн тенге.

Электронная биржа труда Enbek.kz – цифровая платформа для взаимодействия работодателей и соискателей. На платформе граждане могут искать работу и знакомиться с актуальными вакансиями, а работодатели – размещать предложения о работе и осуществлять подбор необходимых кадров.

2 сентября в Бюро национальной статистики рассказали, сколько в стране составила среднемесячная заработная плата и в каких отраслях платят больше.

8 сентября 2026 года премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что в Казахстане достаточно вакансий для желающих работать, и призвал разъяснять населению ситуацию на рынке труда.