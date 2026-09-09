Известны знаки зодиака, жизнь которых наладится после двух лет кармических испытаний

После двух лет кармических испытаний жизнь наконец-то наладится у двух знаков зодиака. Им давно нужен был отдых, и, к счастью, Вселенная рада его предоставить, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, в последнее время жизнь была полна стресса, и все достигло кульминации в августе с двумя очень мощными затмениями. Этот сезон положил конец некоторым давним кармическим циклам. Наконец, в сентябре жизнь налаживается, особенно у двух астрологических знаков.

Телец

С 2024 года вы переживаете серьезный период трансформации. В личной жизни и карьере вас одолевали сомнения. Вы любите планировать наперед, но ваше направление было неясным. В сентябре вы получите большую ясность. Не позволяйте тяжести последних нескольких лет сломить вас. 10 сентября Венера переходит в Скорпион, привнося страсть и духовные связи в вашу романтическую жизнь. В этот же день Уран переходит в ретроградное движение в Близнецах, что также положительно скажется на вашем финансовом положении.

Скорпион

Наконец-то вы получаете передышку от бесконечных испытаний и кармических проверок, которые определяли вашу жизнь с 2024 года. За последние два года вы столкнулись с проблемами во всех сферах жизни: от личной жизни до карьеры. Но в сентябре все изменится к лучшему. 10 сентября Венера перейдет в ваш знак, и это станет началом совершенно новой эры. Особенно в финансовом плане все значительно улучшится.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.



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