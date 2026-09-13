Долгое ожидание закончилось: три знака зодиака получат шанс на счастье
Как пишет YourTango, астрологи считают, что в этот период многое будет зависеть от внутреннего настроя: представители этих знаков наконец решатся перестать зацикливаться на прошлом и позволят себе быть счастливыми.
Лев
Представителям знака стоит перестать сожалеть о времени, которое уже прошло. Сейчас лучше сосредоточиться на будущем и наполнить оставшееся время приятными событиями. Львы могут почувствовать, что больше не хотят удерживать в себе грусть и разочарование.
Скорпион
Растущая Луна в вашем знаке поможет вернуть уверенность в себе. Скорпионы могут осознать, что заслуживают счастья и способны позволить себе радоваться жизни без постоянных сомнений.
Рыбы
После непростого периода представители знака почувствуют проблеск надежды. Постепенно он может перерасти в ощущение радости и внутреннего спокойствия. Главное – не позволить негативным мыслям снова вытеснить положительные эмоции.
Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.
Ранее был опубликован гороскоп на воскресенье для всех знаков зодиака.