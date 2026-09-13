#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
450.91
522.69
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
450.91
522.69
5.33
Советы

Долгое ожидание закончилось: три знака зодиака получат шанс на счастье

гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 00:31 Фото: magnific.com
С 14 сентября три знака зодиака могут почувствовать заметный эмоциональный подъем. По астрологическому прогнозу, растущая Луна в Скорпионе поможет им отпустить накопившийся негатив и вновь впустить в жизнь радость, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, астрологи считают, что в этот период многое будет зависеть от внутреннего настроя: представители этих знаков наконец решатся перестать зацикливаться на прошлом и позволят себе быть счастливыми.

Лев

Представителям знака стоит перестать сожалеть о времени, которое уже прошло. Сейчас лучше сосредоточиться на будущем и наполнить оставшееся время приятными событиями. Львы могут почувствовать, что больше не хотят удерживать в себе грусть и разочарование.

Скорпион

Растущая Луна в вашем знаке поможет вернуть уверенность в себе. Скорпионы могут осознать, что заслуживают счастья и способны позволить себе радоваться жизни без постоянных сомнений.

Рыбы

После непростого периода представители знака почувствуют проблеск надежды. Постепенно он может перерасти в ощущение радости и внутреннего спокойствия. Главное – не позволить негативным мыслям снова вытеснить положительные эмоции.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее был опубликован гороскоп на воскресенье для всех знаков зодиака.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Парень, мир, сравнение
08:22, 10 января 2026
Стали известны три знака зодиака, которые получат шанс изменить судьбу
Подарки, человек, город
08:29, 31 мая 2026
Астрологи пообещали приятный сюрприз трем знакам зодиака
Прыжок, небо, радость
08:27, 12 мая 2026
Три знака зодиака окажутся на седьмом небе от счастья совсем скоро
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арина Соболенко и Елена Рыбакина с трофеями после финального матча US Open-2026
01:15, 14 сентября 2026
Соболенко обратилась к Рыбакиной после поражения в финале US Open-2026
ЦСКА казахстанского специалиста Никитина проиграл &quot;Локомотиву&quot; в КХЛ
00:47, 14 сентября 2026
ЦСКА казахстанского специалиста Никитина проиграл "Локомотиву" в КХЛ
Жибек Куламбаева завершила выступление в квалификации турнира в Португалии
00:01, 14 сентября 2026
Жибек Куламбаева завершила выступление в квалификации турнира в Португалии
&quot;Обделались сегодня&quot;: Уразбахтин взял на себя ответственность за поражение &quot;Кайрата&quot;
23:21, 13 сентября 2026
"Обделались сегодня": Уразбахтин взял на себя ответственность за поражение "Кайрата"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: