Долгое ожидание закончилось: три знака зодиака получат шанс на счастье

С 14 сентября три знака зодиака могут почувствовать заметный эмоциональный подъем. По астрологическому прогнозу, растущая Луна в Скорпионе поможет им отпустить накопившийся негатив и вновь впустить в жизнь радость, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, астрологи считают, что в этот период многое будет зависеть от внутреннего настроя: представители этих знаков наконец решатся перестать зацикливаться на прошлом и позволят себе быть счастливыми.

Лев

Представителям знака стоит перестать сожалеть о времени, которое уже прошло. Сейчас лучше сосредоточиться на будущем и наполнить оставшееся время приятными событиями. Львы могут почувствовать, что больше не хотят удерживать в себе грусть и разочарование.

Скорпион

Растущая Луна в вашем знаке поможет вернуть уверенность в себе. Скорпионы могут осознать, что заслуживают счастья и способны позволить себе радоваться жизни без постоянных сомнений.

Рыбы

После непростого периода представители знака почувствуют проблеск надежды. Постепенно он может перерасти в ощущение радости и внутреннего спокойствия. Главное – не позволить негативным мыслям снова вытеснить положительные эмоции.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее был опубликован гороскоп на воскресенье для всех знаков зодиака.