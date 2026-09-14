Укусила собака или кошка: что делать и когда нужна прививка от бешенства

За восемь месяцев в Алматы зарегистрировали более 5 тысяч случаев укусов людей животными и грызунами. Что делать после нападения агрессивного питомца, куда обращаться и почему нельзя ждать симптомов бешенства, Zakon.kz рассказали специалисты.

Укусы животных остаются серьезной проблемой для здоровья людей. Особенно опасны ситуации, когда пострадавший не знает, кому принадлежит животное, привито ли оно или является безнадзорным. В таких случаях медики советуют не терять время и обращаться за медицинской помощью как можно скорее.

Тысячи случаев с начала года

По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, за восемь месяцев текущего года в городе зарегистрировано 5 048 случаев укусов людей животными и грызунами. При этом 78,3% случаев были связаны с укусами неизвестных животных, преимущественно кошек и собак.

Такая статистика особенно важна с учетом риска бешенства. Заболевание поражает центральную нервную систему и относится к тяжелым инфекционным заболеваниям. После появления клинических симптомов болезнь практически всегда заканчивается летальным исходом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, бешенство ежегодно становится причиной примерно 59 тысяч смертей в мире. Около 95% случаев приходится на Африку и Азию, а примерно половина погибших – дети младше 15 лет. До 99% случаев передачи бешенства человеку связаны с зараженными собаками.

При этом развитие болезни можно предотвратить. Если после опасного контакта своевременно провести обработку раны и начать постконтактную профилактику, течение заболевания можно не допустить.

Что делать сразу после укуса

Если человека укусила или оцарапала собака, кошка или другое животное, медики советуют не ждать появления каких-либо симптомов.

Первое, что необходимо сделать, – тщательно промыть место укуса или царапины под проточной водой с мылом в течение 15 минут. После этого края раны следует обработать антисептическим средством.

Затем необходимо как можно скорее обратиться в травмпункт или ближайшую медицинскую организацию.

На территории Алматы антирабическая помощь оказывается в травматологических пунктах медицинских организаций.

Врач оценит характер контакта и риск заражения бешенством и решит, необходима ли антирабическая вакцинация. В отдельных случаях по медицинским показаниям также может потребоваться введение антирабического иммуноглобулина.

Особенно важно сообщить врачу, если животное:

неизвестно или является безнадзорным;

убежало после нападения;

принадлежность животного установить не удалось;

владелец отсутствует;

неизвестно, было ли животное привито против бешенства.

Самостоятельно выяснять, насколько опасно животное, не следует.

Сам факт того, что животное безнадзорное, еще не означает, что оно заражено бешенством. Однако в такой ситуации невозможно сразу достоверно определить, привито ли животное, здорово ли оно и можно ли организовать за ним наблюдение.

Поэтому любой укус или царапина от неизвестного либо безнадзорного животного требуют медицинской оценки.

Почему нельзя ждать симптомов бешенства

По словам врачей, бешенство коварно тем, что человек может некоторое время чувствовать себя совершенно нормально. Однако после появления клинических признаков заболевание практически всегда заканчивается смертью.

Именно поэтому профилактику необходимо начинать до появления симптомов.

ВОЗ отмечает, что бешенство практически всегда фатально после появления клинических признаков, однако заболевание полностью предотвратимо при своевременной постконтактной профилактике.

"Антирабическую профилактику назначают не после каждого контакта с животным. Решение принимает медицинский специалист с учетом характера контакта, места и тяжести повреждения, вида животного, его поведения и состояния, а также возможности ветеринарного наблюдения", – отмечают санэпидемиологи.

В стандартных случаях вакцина может вводиться по схеме: в 0-й, 3-й, 7-й, 14-й и 28-й дни. Однако конкретная схема зависит от обстоятельств контакта и медицинских показаний.

При тяжелых повреждениях или определенных видах контакта врач дополнительно может назначить антирабический иммуноглобулин.

Опасна ли просто царапина?

Фото: pixabay

Риск представляют не только зубы опасного животного. Бешенство передается при попадании инфицированной слюны на поврежденную кожу или слизистые, в том числе при укусе или травмировании когтями.

Поэтому даже если животное лишь поцарапало человека, но при этом неизвестно наверняка, заразно оно или нет, откладывать обращение к врачу не стоит.

ВОЗ указывает, что вирус бешенства передается человеку и животным преимущественно через укусы и царапины инфицированных млекопитающих.

Бешенство остается глобальной проблемой

Несмотря на то что бешенство является предотвратимым заболеванием, оно по-прежнему ежегодно уносит десятки тысяч человеческих жизней.

Эксперты утверждают, что полностью искоренить вирус во всем мире сложно, поскольку он может сохраняться в популяциях диких животных. Однако передача бешенства от собак человеку может быть остановлена благодаря вакцинации животных, контролю их популяции, предотвращению укусов и доступности постконтактной профилактики.

Что делать, если собака напала на улице?

Как отмечают правоохранители, помимо обращения за медицинской помощью важно по возможности запомнить или зафиксировать место происшествия, внешние признаки животного и обстоятельства нападения.

Если у собаки есть хозяин, необходимо установить его данные. Если животное безнадзорное или убежало, об этом следует сообщить в соответствующие ветеринарные службы, чтобы специалисты могли организовать его поиск и наблюдение.

При этом самостоятельно ловить агрессивное или подозрительное животное не стоит.

Ответственность несут и владельцы животных

Безопасность окружающих во многом зависит и от поведения владельцев домашних животных. Закон РК "Об ответственном обращении с животными" предусматривает, что выгул домашних животных должен осуществляться с обеспечением безопасности людей, животных и имущества, а самовыгул собак запрещен.

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С 2026 года в законодательстве появилось дополнительное положение: если нарушение требований к выгулу домашнего животного повлекло вред жизни или здоровью человека, животных либо имуществу, владелец или ответственное лицо обязаны возместить причиненный вред в установленном законодательством порядке. Если такое нарушение привело к причинению человеку тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, владелец обязан провести эвтаназию животного в установленном порядке.

Таким образом, после нападения животного важно думать не только о том, как установить его владельца. Первое и главное – обработать рану и как можно скорее обратиться за медицинской помощью. При бешенстве промедление может стоить жизни, тогда как своевременно начатая профилактика позволяет предотвратить заболевание.