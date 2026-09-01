Зоологи перечислили восемь милых животных, у которых есть темная сторона
Как пишет "Моя планета", эволюция поощряет не доброту, а выживание. Вот восемь очаровательных животных с неочевидной темной стороной.
Дельфины
Дельфинов считают дружелюбными, но они могут быть агрессивны: самцы нападают на соперников, иногда призывая товарищей на помощь. Известны случаи уничтожения дельфинами морских свиней ради развлечения. Кроме того, дельфины иногда проявляют жестокость даже к членам своей группы. Могут даже утопить человека.
Морские выдры
Морские выдры, или каланы, часто плавают на спине, держась за лапы, и кажутся одними из самых очаровательных животных. Однако самцы жестоко обращаются с самками во время спаривания, иногда нанося серьезные травмы. В редких случаях они нападают на молодых тюленей.
Лебеди
Лебеди – территориальные птицы, агрессивно защищающие гнезда и потомство. Они нападают и на людей, кусаются и бьют сильными крыльями, способными оставлять синяки. В период гнездования могут быть одними из самых воинственных птиц на воде.
Медленные лори
Милый лори больше похож на игрушку, чем на живого зверя, но это единственный в мире ядовитый примат. При угрозе лори смешивает токсины из локтевых желез со слюной. Укус может вызвать серьезную аллергическую реакцию, опасную для жизни.
Большие панды
Эти чудесные мишки остаются медведями с мощными челюстями, острыми когтями и огромной силой. При угрозе они агрессивно защищают детенышей и территорию.
Кролики
Даже кролики могут быть свирепыми: они боксируют передними лапами, наносят удары сильными задними, кусаются, если их загнать в угол. Самки яростно защищают гнезда. Дикие кролики активно сражаются между собой за территорию.
Красные панды
При угрозе становятся в вертикальное положение, чтобы казаться крупнее. Их укусы на удивление сильны, и работники зоопарков прекрасно об этом знают, поэтому используют перчатки при работе с красными пандами.
Коалы
В брачный период самцы агрессивны, издают громкие гортанные звуки, похожие на визг. При необходимости коалы кусаются, сильно царапаются и цепляются за врага с огромной силой. Сонный и медленный с виду сумчатый вполне способен постоять за себя.
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