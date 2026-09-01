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Наука и технологии

Зоологи перечислили восемь милых животных, у которых есть темная сторона

Коала, дерево, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 08:55 Фото: pixabay
На нашей планете существуют животные, которые кажутся игрушечными и безобидными. Но за милой внешностью некоторых из них скрываются коварные хищники, территориальные агрессоры и ядовитые существа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Моя планета", эволюция поощряет не доброту, а выживание. Вот восемь очаровательных животных с неочевидной темной стороной.

Дельфины

Дельфинов считают дружелюбными, но они могут быть агрессивны: самцы нападают на соперников, иногда призывая товарищей на помощь. Известны случаи уничтожения дельфинами морских свиней ради развлечения. Кроме того, дельфины иногда проявляют жестокость даже к членам своей группы. Могут даже утопить человека.

Морские выдры

Морские выдры, или каланы, часто плавают на спине, держась за лапы, и кажутся одними из самых очаровательных животных. Однако самцы жестоко обращаются с самками во время спаривания, иногда нанося серьезные травмы. В редких случаях они нападают на молодых тюленей.

Лебеди

Лебеди – территориальные птицы, агрессивно защищающие гнезда и потомство. Они нападают и на людей, кусаются и бьют сильными крыльями, способными оставлять синяки. В период гнездования могут быть одними из самых воинственных птиц на воде.

Медленные лори

Милый лори больше похож на игрушку, чем на живого зверя, но это единственный в мире ядовитый примат. При угрозе лори смешивает токсины из локтевых желез со слюной. Укус может вызвать серьезную аллергическую реакцию, опасную для жизни.

Большие панды

Эти чудесные мишки остаются медведями с мощными челюстями, острыми когтями и огромной силой. При угрозе они агрессивно защищают детенышей и территорию.

Кролики

Даже кролики могут быть свирепыми: они боксируют передними лапами, наносят удары сильными задними, кусаются, если их загнать в угол. Самки яростно защищают гнезда. Дикие кролики активно сражаются между собой за территорию.

Красные панды

При угрозе становятся в вертикальное положение, чтобы казаться крупнее. Их укусы на удивление сильны, и работники зоопарков прекрасно об этом знают, поэтому используют перчатки при работе с красными пандами.

Коалы

В брачный период самцы агрессивны, издают громкие гортанные звуки, похожие на визг. При необходимости коалы кусаются, сильно царапаются и цепляются за врага с огромной силой. Сонный и медленный с виду сумчатый вполне способен постоять за себя.

Ранее исследователи раскрыли скрытый сигнал, который собака посылает только хозяину.

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Аксинья Титова
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