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Советы

Сколько времени достаточно для принятия душа

мужчина принимает душ, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 20:17 Фото: magnific
Долгий душ может быть приятным, но для гигиены вовсе не обязательным. Ученый назвал время, которого достаточно для полноценного мытья, сообщает Zakon.kz.

Специалист по охране окружающей среды из Университета Суррея Пабло Перейра-Доэль рассказал, сколько времени человеку действительно нужно проводить под душем. Его интервью опубликовал New York Post.

Согласно статистике, американцы в среднем принимают душ 16,1 минуты. Однако, по словам ученого, для обычного мытья тела этого времени требуется значительно меньше.

"Три минуты – разумный ориентир для мытья тела. Еще две минуты можно добавить, если вы моете голову", – пояснил он.

При этом даже трех минут может быть более чем достаточно для некоторых процедур. По словам специалиста, одной минуты достаточно, чтобы тщательно ополоснуть тело. Если используется шампунь, на душ стоит заложить около двух минут, а при добавлении кондиционера – около трех.

Почему же люди проводят под водой значительно больше времени? Оказывается, дело далеко не всегда в чистоте.

"Что касается причин, по которым люди задерживаются, ответ прост: во многих случаях цель душа – вовсе не мытье. Более четырех из десяти случаев принятия душа в нашей выборке были связаны не с гигиеной, а с расслаблением, заботой о себе или желанием согреться холодным утром", – подытожил эксперт.

Таким образом, если задача просто принять душ и смыть с себя все лишнее, трех минут может быть вполне достаточно. А все остальное время, судя по словам ученого, мы тратим уже не столько на гигиену, сколько на маленький ежедневный ритуал отдыха.

Ранее мы сообщали, что эксперты назвали опасные предметы в доме.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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