Эксперты назвали опасные предметы в доме
В первую очередь специалисты советуют обратить внимание на кухонную губку. Из-за постоянного контакта с водой и остатками пищи в ней может накапливаться большое количество бактерий. Поэтому менять губку рекомендуется примерно раз в неделю. Об этом со ссылкой на экспертов пишет издание Health.
Не стоит забывать и о зубной щетке. Если ее щетинки начали загибаться, спутались или заметно загрязнились, пришло время заменить щетку на новую.
Еще один потенциальный источник загрязнений – фильтры в системах отопления и кондиционирования. В них со временем скапливается грязь, которая может способствовать распространению пыли, плесени и аллергенов по дому. Эксперты рекомендуют менять такие фильтры примерно раз в три месяца.
В списке оказался и предмет, который редко воспринимают как источник проблем, – шторка для душа. Во влажной среде на ней могут активно размножаться бактерии и плесень. Специалисты советуют регулярно мыть и дезинфицировать шторку, а примерно раз в три месяца менять ее, не дожидаясь появления заметных следов плесени.
Таким образом, источники потенциальных загрязнений могут находиться буквально под рукой: на кухне, в ванной и даже внутри системы вентиляции дома. Регулярная замена и уход за бытовыми предметами помогают не давать бактериям и плесени накапливаться.
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