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Эксперты назвали опасные предметы в доме

губка для мытья посуды, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 18:23 Фото: magnific
То, что мы используем каждый день, не всегда так безобидно, как кажется. Некоторые привычные предметы в доме могут становиться настоящим рассадником бактерий, плесени и аллергенов, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь специалисты советуют обратить внимание на кухонную губку. Из-за постоянного контакта с водой и остатками пищи в ней может накапливаться большое количество бактерий. Поэтому менять губку рекомендуется примерно раз в неделю. Об этом со ссылкой на экспертов пишет издание Health.

Не стоит забывать и о зубной щетке. Если ее щетинки начали загибаться, спутались или заметно загрязнились, пришло время заменить щетку на новую.

Еще один потенциальный источник загрязнений – фильтры в системах отопления и кондиционирования. В них со временем скапливается грязь, которая может способствовать распространению пыли, плесени и аллергенов по дому. Эксперты рекомендуют менять такие фильтры примерно раз в три месяца.

В списке оказался и предмет, который редко воспринимают как источник проблем, – шторка для душа. Во влажной среде на ней могут активно размножаться бактерии и плесень. Специалисты советуют регулярно мыть и дезинфицировать шторку, а примерно раз в три месяца менять ее, не дожидаясь появления заметных следов плесени.

Таким образом, источники потенциальных загрязнений могут находиться буквально под рукой: на кухне, в ванной и даже внутри системы вентиляции дома. Регулярная замена и уход за бытовыми предметами помогают не давать бактериям и плесени накапливаться.

Ранее мы сообщали, что биолог назвал опасное комнатное растение, которое может вызвать отек гортани.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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