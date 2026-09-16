Судьба вернет утраченное: астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет редкая удача

В астрологии наступает особый период: ретроградный Хирон возвращается в знак Овна, открывая перед многими возможность вернуть то, что казалось навсегда упущенным, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, этот период принесет с собой редкие шансы, и 17 сентября станет ключевым днем, когда три знака зодиака получат мощную поддержку Вселенной.

Овен

Для Овнов приходит время окончательно отпустить прошлые неудачи. Все упущенные ранее возможности лишь освобождали место для того, что предназначено вам по-настоящему. Наступил момент исцеления и новых начинаний. Вселенная снова открывает перед вами горизонты – главное, не упустить момент и смело сделать шаг навстречу изменениям.

Лев

Львы почувствуют долгожданное признание и поддержку окружения. Ощущение принадлежности к "своему" сообществу вернет вам уверенность в себе и зажжет внутренний огонь. Накопленная мудрость и опыт помогут привлекать выгодные предложения и добиваться любых поставленных целей на протяжении всего периода ретроградного Хирона.

Водолей

Представителям этого знака привычно наблюдать за происходящим со стороны, однако на этот раз интуиция подскажет: нужно действовать. 17 сентября судьба предложит вам перспективную возможность, от которой не стоит отказываться. Смелый шаг запустит цепь позитивных перемен, поэтому доверьтесь предчувствию и не упустите свой шанс.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет успех 16 сентября.