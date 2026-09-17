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Астрологи пообещали эпоху звездного триумфа трем знакам зодиака

Девушка, осень, пейзаж, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 05:30 Фото: magnific
17 сентября 2026 года три знака зодиака вступят в новую, счастливую эру. Во время прямого движения Меркурия они поверят своей интуиции и начнут действовать в соответствии с ней, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, вы больше не позволите нерешительности сдерживать вас. В четверг эти астрологические знаки примут действительно мудрые решения.

Близнецы

Столкнувшись с трудностями, вы иногда отступаете и в итоге ничего не делаете. Вы упускаете момент, но это не всегда то, что вам нужно. Иногда ваша нерешительность вредит вам. В четверг, во время прямого движения Меркурия, вы будете чувствовать себя гораздо увереннее в принятии решения, чем обычно. Этот транзит показывает, что если вы не предпримете никаких действий сейчас, то потеряете темп. Вы давно жаждали движения и прогресса.

Весы

Вы взвесили все варианты и тщательно все обдумали. Теперь перед вами стоит четкий выбор. Вы должны принять решение прямо сейчас. Меркурий в прямом направлении здесь, чтобы помочь. Вы не только собираетесь сделать очень правильный выбор, но и сделаете это со скоростью света. В вашем мире больше нет застоя. Изменения происходят стремительно, и это нормально, потому что удача на вашей стороне.

Козерог

Во время этого транзита вы заметите, что вам легко принять решение по вопросу, над которым вы долго размышляли. Вы устали от нерешительности; от колебаний и сомнений по поводу чего-то, что, как вы знаете, должно когда-нибудь завершиться. Вы взвесили все стороны и провели необходимые исследования. Сегодня вы получили ответ. Наконец-то зная, что делать, вы чувствуете себя невероятно удачливым. Более того, вы действуете немедленно. Удача сейчас на вашей стороне, и вы намерены этим воспользоваться.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее стали известны знаки зодиака, которые скоро получат мощный намек от Вселенной.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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