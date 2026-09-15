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Астрологи пообещали счастливые случайности четырем знакам зодиака совсем скоро

Мужчина, улица, город, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 05:28 Фото: magnific
15 сентября 2026 года четыре знака зодиака начнут притягивать изобилие и удачу, во время тригона Меркурия в Весах и Урана в Близнецах. Эта мощная динамика превратит неожиданные разговоры в счастливые случайности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, Меркурий в Весах излучает справедливость. Ретроградный Уран в Близнецах позволяет видеть вещи гораздо яснее. Когда эти две энергии подпитывают друг друга, простые разговоры дают множество ответов.

Весы

Когда Уран вступает в контакт с Меркурием, внезапный разговор открывает дверь к мощным переменам. Вы даже не подозревали о возможности такой ситуации, пока не затронули эту тему. Нужно, чтобы кто-то другой высказал свои наблюдения, и тогда включается ваше собственное воображение. Сейчас вас ничто не сдерживает, поэтому вы можете смело двигаться вперед и вносить изменения, которые приведут вас к изобилию.

Овен

Уран дарит вам много вдохновения. Вы наконец готовы использовать его для почти радикальных перемен. Во вторник кто-то из ваших знакомых подскажет решение, которое вы упустили. Его энтузиазм настолько заразителен, что вы невольно перенимаете его энергию. Ваше собственное воображение начинает придумывать всевозможные сценарии, которые могут сработать. Меркурий в Весах облегчает общение с людьми, которые подсказывают вам о возможностях, о существовании которых вы даже не подозревали.

Близнецы

Меркурий в Весах дарит вам такую ​​радость, которую вам трудно выразить словами. В сочетании с Ураном в вашем знаке, который направляет вас к людям, действительно ценящим вашу энергию, именно ваша уникальность приводит к разговорам, которые вызывают цепную реакцию, открывая перед вами множество дверей. Вы вдохновляетесь и вдохновляете других. Такой энтузиазм приносит в вашу жизнь больше процветания.

Стрелец

Уран в Близнецах принесет во вторник внезапные перемены. Вы окажетесь рядом с человеком, который раскрывает в вас лучшие качества. Если этот человек не тот, кого вы знали всю жизнь, то при встрече с ним у вас возникнет ощущение, будто вы знакомы давно. Ваши мыслительные процессы работают очень слаженно, и решения приходят мгновенно. У вас появляется больше времени в течение дня, и благодаря вашей эффективности, вы даже сможете зарабатывать больше денег в будущем.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее стали известны знаки зодиака, которые станут хозяевами жизни совсем скоро.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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