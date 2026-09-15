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Советы

Известны знаки зодиака, которые скоро получат мощный намек от Вселенной

Астронавт, дым, эффект, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 08:29 Фото: magnific
15 сентября 2026 года три знака зодиака получат мощный знак от Вселенной. Они пришли к пониманию того, что многолетнее повторение одних и тех же действий без успеха что-то значит: нужно выйти из зоны комфорта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, нет лучшего времени, чем период квадратуры Венеры и Плутона, чтобы серьезно отнестись к этому совету. Нельзя продвинуться по своему пути, не освободившись от старых, укоренившихся моделей поведения.

Скорпион

Во время квадратуры Венеры и Плутона Вселенная показывает, что пора вырваться из тупика. В настоящий момент вы испытываете растущее чувство неудовлетворенности, и это начинает приносить свои плоды. У вас много надежд и мечтаний, к которым вы стремитесь. Но вы никогда не достигнете желаемого, если останетесь на месте, где чувствуете себя наиболее комфортно. Космос помогает вам набраться смелости для чего-то радикального.

Стрелец

Самая большая ирония заключается в том, что эта зона не так уж и комфортна, как она пытается вам внушить. На самом деле, если вы хорошенько подумаете, вам там совсем не комфортно. Во время квадратуры Венеры и Плутона призыв к переменам настолько силен, что игнорировать его больше нельзя. Только вы сами можете зажечь огонь в своем сердце и заставить вас двигаться вперед.

Водолей

Во время нового транзита Вселенная посылает вам знак, что необходимы перемены. Жизнь стала скучной, и с этим не стоит мириться. Дело не в том, что вас беспокоит слишком быстро пролетевшее время. Скорее, вы начинаете чувствовать искреннее желание совершить что-то великое. Этот транзит ставит вас на путь к величию. Но сначала: вы должны согласиться встать с дивана.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее астрологи пообещали счастливые случайности четырем знакам зодиака совсем скоро.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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