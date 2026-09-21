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Советы

Названы знаки зодиака, которые почувствуют вкус богатства совсем скоро

Девушка, деньги, богатство, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 08:38 Фото: magnific
21 сентября 2026 года финансовый успех придет к трем знакам зодиака. Когда Меркурий находится в соединении с Юпитером, непринужденные беседы привлекают серьезные возможности для заработка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, во время пребывания Меркурия в Весах возникает множество идей, но если вы не предпримете реальных шагов для их воплощения, ничего не получится.

Дева

Когда в понедельник Меркурий в Весах соединится с Юпитером в Льве, вы получите представление о том, что нужно для привлечения денег. Вы не наивны в этом отношении. Все дело в умении слушать и прилагать усилия. И это у вас определенно получится. 21 сентября у вас появится возможность привлечь силы Вселенной и использовать их для сбора средств. Возможно, это не принесет мгновенной прибыли, но приведет к значительному финансовому успеху.

Весы

В понедельник, когда Меркурий в Весах соединится с Юпитером во Льве, вы сможете получить важную информацию, просто внимательно слушая тех, кто знает, о чем говорит. Вы стали внимательнее, чем когда-либо прежде, и это осознанно. Вы хотите разбогатеть, и вы поняли, что это возможно при наличии плана. Финансовый успех зависит от усилий и стратегии.

Рыбы

Рыбы, вы обычно не из тех, кто просит больше, чем положено, но сейчас вас тянет посмотреть, что получится, если попробовать. Когда Меркурий в Весах соединяется с Юпитером в Льве 21 сентября, вы начинаете воспринимать себя как человека, способного привлекать богатство, оно начинает проявляться очень очевидным образом. Это Закон Притяжения.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее астрологи назвали знаки, жизнь которых заметно улучшится.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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