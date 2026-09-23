Астролог назвал три знака зодиака, которых в октябре ждут перемены к лучшему

Октябрь 2026 года для некоторых представителей зодиакального круга обещает оказаться заметно благоприятнее, чем может показаться в начале месяца, сообщает Zakon.kz.

По астрологическому прогнозу, у трех знаков будет больше позитивных периодов, чем сложных, а перемены в расположении планет создадут условия для новых возможностей, переоценки приоритетов и движения вперед. Об этом пишет издание YourTango.

Скорпион

Для Скорпионов октябрь станет месяцем внутренних трансформаций. До 23 октября Солнце будет находиться в 12-м доме, отвечающем за размышления и подведение итогов. Затем оно перейдет в знак Скорпиона, открывая период высокой активности.

Венера в Скорпионе прибавит представителям знака уверенности и шарма, однако ее ретроградное движение заставит пересмотреть личные отношения, финансы и жизненные ценности. После 25 октября фокус внимания окончательно сместится на деньги и самооценку.

Меркурий весь месяц прослужит Скорпионам в сфере коммуникаций, а аспект Марса и Юпитера подарит подъем сил и перспективные идеи.

Весы

До 23 октября продолжается сезон Весов, а Солнце в собственном знаке традиционно привносит прилив энергии и желание действовать. Новолуние 10 октября станет для представителей знака точкой перезапуска.

При этом ретроградные Венера и Меркурий подтолкнут к ревизии финансовых дел и избавлению от всего, что себя изжило.

Дополнительный импульс даст Марс во Льве, который мотивирует Весов активнее выходить в свет и идти к долгосрочным целям. Союз планет обещает насыщенный период, полный новых знакомств и деловых альянсов.

Лев

Львам второй месяц осени также сулит немало поводов для оптимизма. Марс и Юпитер в их знаке создадут идеальный фон для активных действий, смелых планов и быстрых результатов.

До 23 октября Солнце в Весах подсветит для Львов сферу общения, а новолуние 10 октября станет отличным моментом для старта новых проектов. При этом ретроградная Венера в Скорпионе заставит обратиться к семейным делам и дому.

Не исключено, что этот период вернет в жизнь людей или события из прошлого, которые казались давно забытыми.

В целом октябрь станет для Скорпионов, Весов и Львов временем, когда глубокое переосмысление быстро сменится яркими перспективами и движением вперед.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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