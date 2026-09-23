Астрологи поспешили обрадовать представителей трех знаков зодиака

С 23 сентября 2026 года во время фазы растущей Луны в Водолее жизнь трех знаков зодиака начнет налаживаться. По крайней мере, так обещают астрологи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, в этот лунный период они обретут мудрость, которая приведет их к счастью.

Овен

Вы только что получили космическое откровение, которое выведет вас из уныния. Какое-то время вас одолевал негатив. Но благодаря растущей Луне в Водолее вы снова можете обратиться к позитивной стороне своей души. Темные дни прошли, и ваша надежда начинает возвращаться. Вы настолько целеустремленный человек, что достаточно одного небольшого толчка от Вселенной, чтобы преодолеть трудности и двигаться к чему-то вдохновляющему.

Близнецы

Во время фазы растущей Луны в Водолее вы чувствуете, что снова можете доверять своей интуиции. Вы всегда прислушивались к своему внутреннему голосу, но в последнее время начали сомневаться в себе. Что ж, теперь это в прошлом. Вы еще не осознаете, что находитесь в начале нового периода. Но уже не хотите зацикливаться на негативе и сосредотачиваться на том, что может пойти не так. Это вам раньше не помогало, и сейчас тоже не поможет.

Весы

В среду, когда Солнце будет в вашем знаке, вы почувствуете себя в балансе со своим окружением и отношениями. Растущая Луна в Водолее только усиливает эту гармоничную энергию. Старые споры и разногласия перестанут казаться актуальными. Даже если вы не пришли к какому-либо окончательному решению, вы понимаете, что они больше не имеют значения. Вы и ваши близкие готовы жить в радости. Зачем зацикливаться на прошлом или держать обиду?

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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